慾望寄生｜余香凝首度片場慶生 挑戰演反派感激袁詠儀幫忙交戲

余香凝(Jennifer)將於周日(5日)迎來33歲生日，近日忙於新片《慾望寄生》的她，獲劇組驚喜送上生日蛋糕，與導演吳家偉、同場演出的李佳芯、關嘉敏、何珮瑜等提早慶生。Jennifer大感驚喜，原來這是從演以來首次在正拍戲期間慶生，「這次拍攝雖然只有短短十多天，但整個團隊非常熱血，大家在短時間內已打成一片，對於能收到這份充滿愛的驚喜，真的感到十分窩心。」

獲袁詠儀讚壞透

談到新作，Jennifer表示這是其演藝生涯中極具挑戰的一次嘗試。她透露，以往多飾演正義感強的角色，但今次卻迎來大突破，首度挑戰飾演一個「變壞了」的角色，連靚靚也感受到她壞透了。Jennifer演得過癮並寄予厚望：「這是一個非常有意義且具備挑戰性的角色，導演將題材處理得非常出色，角色之間的角力與轉變令人期待，希望能讓觀眾看到不一樣的余香凝。」



對於能與前輩袁詠儀（靚靚）同場飆戲，Jennifer更是感激萬分。她形容靚靚非常專業且照顧後輩，即使鏡頭並未拍攝對方，靚靚仍會堅持站在鏡頭後幫忙給予對白與對戲，讓她能更精準地投入情感。Jennifer感慨地表示：「在靚靚身上學習到很多演戲的熱誠，非常感謝監製伍健雄製造了這次合作機會。」