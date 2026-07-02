如花李健仁坐輪椅現身 羅家英感恩：《Only You》幫我搵錢搵到而家！

康樂及文化事務署 (康文署) 香港電影資料館 (資料館) 推出「對話西遊」節目，分別在東九文化中心 (東九) 劇院和資料館電影院放映3組、共6部風格各異，來自不同年代改編名著《西遊記》的經典電影作品。日前在東九劇院為節目打響頭炮是經過資料館全新4K數碼修復：《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》(1995) 和《西遊記大結局之仙履奇緣》(1995) 的世界首映。兩場放映除吸引大批影迷前來捧場外，當年有份參與演出的羅家英，幕後製作的馬賢良(特技)、李健仁(副導演)、梁華生(美術)、曹敬文 (統籌)，再加上文化體育及旅遊局常任秘書長沈鳳君、助理署長李潔儀、香港電影資料館館長陳彩玉均有到場支持，當中反串如花深入民心的李健仁2019年因中風接受開腦手術，一度命危，靠輪椅代步的他今次驚喜現身，讓不少粉絲直呼安心。

在《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》修復版正式放映前，資料館先播放早前特意邀請導演劉鎮偉和戲中演員Karen莫文蔚分別拍攝的分享短片，劉鎮偉說：「這部電影能夠喺東九文化中心劇院同大家見面，都算係一個緣份。」Karen憶述說：「原來呢部電影不經不覺已經係31年前嘅作品，每次睇返都覺得非常驚喜同精彩，當年拍嘅每一個畫面到現在都歷歷在目，好多朋友都好鍾意我嘅角色白晶晶，非常榮幸同埋好開心曾經有份參與呢部香港經典嘅電影作品！」接著負責電影特技的馬賢良在台上談及電影特技在這30年之間的轉變：「大前年我同徐克導演一齊工作，佢話AI 時代來了，我哋要重新學乜嘢叫做AI，AI 可以幫到我哋呢個電影行業，例如拍一套電影嘅氣氛要有啲乜嘢元素，可以用AI去幫我哋，咁可以令到投資方知道出嚟嘅效果係點，AI 可以幫到我哋同攝影師溝通，同埋同投資方嘅溝通。」

《西遊記大結局之仙履奇緣》(4K數碼修復版)緊接進行世界首映，羅家英、馬賢良(特技)、梁華生(美術) 和曹敬文(統籌)受邀在台上大談當年拍攝時的趣事。家英哥在電影中飾演唐僧形象百變，還懂得說英語，他笑說：「其實識英文同埋唱英文歌係唔奇怪嘅事，點解呢？我有月光寶盒，去到邊度用都得，去到美國仲學識咗《Only You》，同嗰幾個黑人做咗兄弟，月光寶盒返到嚟我咪唱《Only You》囉！」家英哥對這套電影相當懷念：「我第一次去北方咁凍嘅地方去拍戲，去到嗰度着多多衫都係唔夠，我以為着四條褲都夠啦啩，但原來係唔夠。」家英哥續說當時拍攝環境只得零下10度和正在下雪，唯有靠現場拍攝用的燈光的溫度取暖。家英哥透露當年在錄音室錄Only You 時是由盧冠廷教他唱：「佢教一句，我就唱一句，之後唱咗兩次就完成啦！跟住錄國語版，又係唱咗兩次就唱完！」家英哥也有問盧冠廷《Only You》呢類歌會否流行？盧冠廷答他說：「《Only You》呢類歌好難講嘅，紅起上嚟就會紅㗎啦，如果唔紅就唔紅㗎啦，最緊要平常心。」家英哥感恩透露這首《Only You》最後幫他搵錢揾到而家。提及電影在銀川取景，統籌曹敬文表示：「嗰時感覺到錢嘅重量，並唔係力量，嗰陣要負責攬住大量人民幣現金去俾錢，所以先知錢嘅重量係咁勁。」梁華生最後表示：「好多謝香港電影資料館可以將呢兩部電影採用4K修復，啲電影嘅顏色靚咗好多，令到畫面更加靚更加立體。」家英哥笑言：「呢套戲三十幾年啦！電影畫面靚晒，我真係好開心！」