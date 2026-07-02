盧瀚霆31歲生日為神徒親撰家書 後援會連續五年請全港巿民免費搭渡輪

MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)將於本月7日迎來31歲生日，其後援會將連續第五年請全港市民及遊客，免費乘搭往來尖沙咀及中環碼頭的天星小輪。而碼頭及天星小輪內、尖東港鐵站、尖沙咀巴士站及大樓外牆遍佈生日廣告外，尖沙咀碼頭對開的巨型LED座地大電視亦全天候播放慶祝Anson Lo盧瀚霆生日片段。

為慶祝「教主誕」，國際後援會將舉辦一連串慶祝活動，由即日起至至7月10日在觀塘apm舉行《Anson Lo & Sontos -【Amour ♡ Love】Popup Store》，首次增設與2米高的Little Anson，與到場參觀的神徒合照和互動大派飛吻。同時Popup Store配合【Amour ♡ Love】主題，場內設有7大打於位，包括粉紅大蛋糕、由多個心心組成的巨型愛心、貼有多張神徒大合照的Family Tree、愛心鞦韆、有Anson Lo悄悄為神徒寫下的「閃光彩蛋」。當然少不了Anson Lo親手為神徒撰寫的家書，家書中，Anson Lo表示在神徒的陪伴下作出了不同的嘗試，為感謝眾人不分晝夜的支持，接下來將繼續好好工作。