ERROR合體限期到7月 新團歌《我們不分》慢工出細貨

訪問一開始，ERROR便自爆這次合體「有期限」，笑言只去到7月，皆因眾人各有各忙，要遷就時間合作並不容易。談及相隔年半終於推出新團歌《我們不分》，他們笑言是一個「延續」，「我哋不嬲都係慣咗好耐先會出一首歌，你知我哋慢工出細貨㗎嘛！想揀得好好聽咁樣送畀大家。」

組合ERROR日前到新城廣播接受葉文輝（啤梨）主持的《梨事會》訪問，宣傳相隔近一年半推出的最新團歌《我們不分》。四位成員梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）、郭嘉駿（193）及吳保錡在訪問中分享新歌創作理念，並大談團隊現狀及個人未來動向。

今次《我們不分》是ERROR繼《我們不碎》、《我們不Chok》及《我們很帥》後的「我們系列」第四部曲，而取名「不分」有多重意義：「不分離同唔結婚，其實你不分離就已經好似結婚咁浪漫，都係一輩子嘅事。」

而《我們不分》將有另一個合唱版本，邀得一位女前輩合唱。他們大賣關子：「嗰個嘉賓係未透露嘅，女聲、女前輩、女姐姐。」阿Dee補充，新版本編曲和Key稍有不同，希望營造寶麗金年代的合唱金曲感覺。

各人亦在訪問中分享個人發展，肥仔透露正籌備個人單曲，今年希望放下跳舞，嘗試其他風格；保錡主力發展自媒體，熱衷剪片及研究新科技；阿Dee專注電影之餘，將於8月底至9月中參演舞台劇《你好，打劫！Return》，挑戰120分鐘一氣呵成的演出，「我都擔心會唔會好急尿，演出時好容易緊張，好多舞台劇演員都一樣，去到最後一刻，硬係要放埋嗰幾滴，放輕個人先再上台。」193則透露剛推出新歌《呆等》，並正拍攝一個陣容強大的新綜藝節目。