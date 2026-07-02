熱門搜尋:
2026世界盃 車Cam直擊 網上熱話 歐洲熱浪 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Jul-02 20:00
更新：2026-Jul-02 20:00

魔海奇緣｜巨型魔法神鉤倫敦造勢 狄維莊遜秘密為小學生圓夢

分享：
JZ2 2254 xcHKgwiq

狄維莊遜與Cath¬er¬ine Laga’aia抵倫敦宣傳新片《魔海奇緣》，更有巨型魔法神鉤造勢。

adblk4

迪士尼真人版電影《魔海奇緣》（Moana）將於下周四（7月9日）在香港暑假檔期上映，而全球宣傳之旅昨日（7月1日）亦已抵達英國的倫敦。演半神人茂宜（Maui）的狄維莊遜（Dwayne Johnson），聯同飾演女主角慕安娜（Moana）的Cath­er­ine Laga’aia，以及原版為慕安娜配音的Auliʻi Cravalho等人，齊齊在倫敦塔橋旁的波特斯菲爾德公園（Potters Fields Park）舉行盛大宣傳活動，現場更豎立了茂宜的巨型魔法神鉤，以及一比一打造的慕安娜木筏。

Cath­er­ine對於抵達英國宣傳十分興奮，她上次來倫敦剛好是《魔海奇緣》開拍前十日，來到這裡做準備，今次再回來是一個完美的句號。對於拍攝的感受，Catherine說：「我覺得沒甚麼能比《魔海奇緣》的規模與氣勢更震撼了，能看到那些巨大的獨木舟、巨浪與風暴真的直衝你而來。」

adblk5
JZ2 2128 SmF7vklw JS6 0874 8HgkhBwE JZ2 2273 LCJIfxbz

盛讚拍檔有天份

狄維莊遜接受記者訪問時表示：「Catherine能在超過32,000名應徵者中脫穎而出，我知道她承受很大壓力，但她非常有膽識，更成功演繹出慕安娜的動人故事，而且這不是她第十部電影，是她的首部作品，她完成了一次無與倫比的演出，很期待大家看到她的獨特才能。」上月St Gregory’s School in Col­chester一批小學生，在TikTok出片唱茂宜的主題曲《You’re Welcome》，老師更承諾若這條片吸引到狄維莊遜留言，就會帶他們去看《魔海奇緣》真人版電影，結果影片吸引過百萬人觀看，狄維莊遜不止留言支持，更直接拍片回覆他們。而在今次倫敦宣傳之旅，狄維莊遜更秘密安排這班小學生出席當日宣傳活動，並親自現身與他們見面，令眾人大感驚喜。

adblk6
JZ1 3738 4CqjozG6 ML2B1261 JZ1 3798 LiBjtzrV MO1J0777 MO1J1209 MO1J0693
dadblk7 madblk7

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務