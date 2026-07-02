魔海奇緣｜巨型魔法神鉤倫敦造勢 狄維莊遜秘密為小學生圓夢

迪士尼真人版電影《魔海奇緣》（Moana）將於下周四（7月9日）在香港暑假檔期上映，而全球宣傳之旅昨日（7月1日）亦已抵達英國的倫敦。演半神人茂宜（Maui）的狄維莊遜（Dwayne Johnson），聯同飾演女主角慕安娜（Moana）的Catherine Laga’aia，以及原版為慕安娜配音的Auliʻi Cravalho等人，齊齊在倫敦塔橋旁的波特斯菲爾德公園（Potters Fields Park）舉行盛大宣傳活動，現場更豎立了茂宜的巨型魔法神鉤，以及一比一打造的慕安娜木筏。
Catherine對於抵達英國宣傳十分興奮，她上次來倫敦剛好是《魔海奇緣》開拍前十日，來到這裡做準備，今次再回來是一個完美的句號。對於拍攝的感受，Catherine說：「我覺得沒甚麼能比《魔海奇緣》的規模與氣勢更震撼了，能看到那些巨大的獨木舟、巨浪與風暴真的直衝你而來。」
盛讚拍檔有天份
狄維莊遜接受記者訪問時表示：「Catherine能在超過32,000名應徵者中脫穎而出，我知道她承受很大壓力，但她非常有膽識，更成功演繹出慕安娜的動人故事，而且這不是她第十部電影，是她的首部作品，她完成了一次無與倫比的演出，很期待大家看到她的獨特才能。」上月St Gregory’s School in Colchester一批小學生，在TikTok出片唱茂宜的主題曲《You’re Welcome》，老師更承諾若這條片吸引到狄維莊遜留言，就會帶他們去看《魔海奇緣》真人版電影，結果影片吸引過百萬人觀看，狄維莊遜不止留言支持，更直接拍片回覆他們。而在今次倫敦宣傳之旅，狄維莊遜更秘密安排這班小學生出席當日宣傳活動，並親自現身與他們見面，令眾人大感驚喜。