魔海奇緣｜巨型魔法神鉤倫敦造勢 狄維莊遜秘密為小學生圓夢

迪士尼真人版電影《魔海奇緣》（Moana）將於下周四（7月9日）在香港暑假檔期上映，而全球宣傳之旅昨日（7月1日）亦已抵達英國的倫敦。演半神人茂宜（Maui）的狄維莊遜（Dwayne Johnson），聯同飾演女主角慕安娜（Moana）的Cath­er­ine Laga’aia，以及原版為慕安娜配音的Auliʻi Cravalho等人，齊齊在倫敦塔橋旁的波特斯菲爾德公園（Potters Fields Park）舉行盛大宣傳活動，現場更豎立了茂宜的巨型魔法神鉤，以及一比一打造的慕安娜木筏。

Cath­er­ine對於抵達英國宣傳十分興奮，她上次來倫敦剛好是《魔海奇緣》開拍前十日，來到這裡做準備，今次再回來是一個完美的句號。對於拍攝的感受，Catherine說：「我覺得沒甚麼能比《魔海奇緣》的規模與氣勢更震撼了，能看到那些巨大的獨木舟、巨浪與風暴真的直衝你而來。」