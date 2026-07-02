馬國明否認湯洛雯有喜 親解老婆孕味濃原因

馬國明指湯洛雯穿鬆身衫是因為夏天的緣故。

馬國明、湯洛雯日前被周刊直擊到金鐘太古廣場行名店，同行還有外父湯鎮宗、外母及妹妹湯樂瑤。湯洛雯脹了兩個碼，四肢及面部明顯圓潤，孕味極濃。馬明否認做爸爸，表示如若有喜一定跟大家分享喜訊。他指老婆穿穿寬鬆衣服，全因不想夏天汗水黏身不舒服。他承認老婆近期「肥咗少少」，表示對方決定積極減肥，並透露對方太太看中醫要是改善失眠情況。

對於湯洛雯久未入劇組，令人猜想是為了安心造人或安胎，馬明表示太太仍有接拍社交平台廣告，只是暫未入劇組。湯洛雯其後也有回覆傳媒否認有喜，更直認自己長胖，現正努力減肥當中。