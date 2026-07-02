江湖見｜《西遊記》師兄弟世紀合體 陳浩民接棒張衛健極尷尬有壓力

黎耀祥（祥哥）與麥長青（麥包）兩大師兄弟攜手主持的旅遊節目《江湖見》，今季兩師兄弟沿着黃河長江一帶，尋找金庸筆下的錦繡山河之餘，還會追尋昔日文人墨客的詩詞歌賦足跡，並增設嘉賓訪談環節。 今晚（2日）及明晚推出的第四及第五集最特別的地方，是在1998年劇集《西遊記（貳）》中飾演大師兄孫悟空的陳浩民，將現身與師弟「豬八戒」黎耀祥及「沙僧」麥長青ReU！三人除齊齊品嚐宜賓馳名燃麵及白酒，祥哥及麥包還陪陳浩民登山到訪翠屏山哪吒行宮。

三位師兄弟已經有整整二十年「冇坐埋一齊」，相隔多年重聚，自然有說不完的話題，單是想當年已講唔停。在劇中貴為大師兄的陳浩民，私下其實是小師弟，經常要向演戲前輩祥哥及麥包請教，陳浩民笑言當年就曾被祥哥的「背稿神功」折服：「佢老人家成日返嚟先睇（劇本），好有天份架」、「嗰日我問佢場戲應該點演，佢就話唔好問我住，我成兩頁紙對白，等我背咗先」、「我睇住佢背背背，跟住真係一口氣冇NG，全部講晒！」

陳浩民笑言當年已睇好祥哥攞視帝，但卻因「口誤」鬧出笑位：「嗰時我都話，你一定會攞影帝，佢（指祥哥）成日都好懷疑自己」，祥哥聞言即回應：「唔係～我攞視帝啫！」三人笑完一輪後，陳浩民續說：「睇住佢攞視帝嗰日，我真係好開心。」說畢還佻皮地「攻擊」麥包：「我唔係逢人都講話攞視帝（指向麥包），你有冇見我同佢講吖！」之後三人再度混入口水戰，陳浩民更爆出一句「人誰無過」玩自責，氣氛歡愉又爆笑。 談到《西遊記》，自然想起第一代孫悟空張衛健，祥哥節目中一針見血問陳浩民當年接捧健仔心情，陳浩民亦大方回應：「我當時係：『唔係呀嘛，個天對我咁好嘅？』」並指試鏡當日一嚟便被叫去化妝間：「到咗之後有個盒喺度，一打開就係孫悟空個頭套」