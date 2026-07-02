張與辰加篤屎落新手錶 手術後出院即北上開工

張與辰去年與腕錶品牌跨界合作，推出以其自家蒼蠅IP「花啦啦」為主題的陀飛輪腕錶。今年，他再度發揮源源不絕的創意，宣佈推出全新機械表作品「啦啦翱翔系列自動腕表」。他表示今次特別之處是將時針特別設計成「花啦啦」最好的朋友一坨可愛的「屎」，笑言希望大家喜歡這個突出設計。

去年張與辰與品牌合作的陀飛輪腕表主打高貴、奢華具收藏價值，今年他特別調整定位，推出更適合日常佩戴的自動機械表。與辰希望這款新表能夠融入大家的日常生活，無論是休閒聚會還是日常工作，都能為穿搭增添一抹獨特與幽默的玩味元素。