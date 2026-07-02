張與辰加篤屎落新手錶 手術後出院即北上開工

張與辰去年與腕錶品牌跨界合作，推出以其自家蒼蠅IP「花啦啦」為主題的陀飛輪腕錶。今年，他再度發揮源源不絕的創意，宣佈推出全新機械表作品「啦啦翱翔系列自動腕表」。他表示今次特別之處是將時針特別設計成「花啦啦」最好的朋友一坨可愛的「屎」，笑言希望大家喜歡這個突出設計。
去年張與辰與品牌合作的陀飛輪腕表主打高貴、奢華具收藏價值，今年他特別調整定位，推出更適合日常佩戴的自動機械表。與辰希望這款新表能夠融入大家的日常生活，無論是休閒聚會還是日常工作，都能為穿搭增添一抹獨特與幽默的玩味元素。
早前張與辰因為腸胃炎加腎石入院，現已痊癒，他坦言入院兩日以來，是他出道之後瞓得最耐的日子。他透露當日是進食了一個咖哩飯引起腸胃炎，同一時間又因為體內有一粒腎石跌出來，令他的痛楚乘大2倍。他慶幸入院的日子未有跟工作重疊，出院之後回家梳洗一番後便立即坐高鐵到桂林工作。他表示會聽從醫生叮囑飲多些水，自言身體現時比之前更好。
品牌創辦人沈慧林（William）獲委任為非官守太平紳士，他表示：「我定當恪守本分、忠誠履行太平紳士職責，竭誠盡心服務香港市民。」同時，作為黃大仙青少年兒童發展基金召集人的他，大讚與辰非常有善心，現正於黃大仙區籌劃「花啦啦助學金計劃」，向學生提供資助。