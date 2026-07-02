區明妙全新個人寫真集正式登場 赴沖繩拍攝紀錄 25 歲的閃耀青春

「宅男女神」區明妙（MiuMiu）正式宣布推出個人第二本相集《明》！這本讓粉絲苦等兩年的誠意之作，不僅遠赴日本沖繩取景，更注入了MiuMiu大量的個人心血。雖然拍攝期間遭遇天氣考驗，但最終成品充滿治癒感，展現出她從未曝光的「明亮」魅力，寫真集日前已經開始預集，反應十分熱烈，令MiuMiu感動不已，答應在書展及動漫展時現身為粉絲簽名及合照。
原本答應粉絲一年推出一本寫真集，卻因籌備過程的重重障礙，遺憾未能於去年如期面世。對此，MiuMiu坦言當時比任何人都要焦急和著緊。幸好今年在不同單位的邀請下，獲得了專業團隊的強力後盾：「今次每件事都有開會商量點樣做，比上次有舖排、有 backup！而且每樣嘢都有加入自己嘅 idea 同元素。」
除了唯美照片，這本寫真集特別內嵌了一份由她第一次嘗試親筆設計、手繪及撰寫的小手帳。她說：「出寫真集一直係我嘅夢想。今年出到真係好開心，希望以後可以每年都出，當作大家陪伴我成長同青春嘅紀錄。」
今次寫真集特別挑選了MiuMiu最愛的日本沖繩進行拍攝，對她而言，沖繩是她人生第一次踏足的旅遊地，雖然有專業攝影師Lazy帶領令過程相當順利，但中途卻遇上了預料之外的小插曲：「我哋本來想像中嘅沖繩係藍天白雲、陽光與海灘，點知六月遇上暴風雨！幸好最後都順利解決，進度良好。出到嚟嘅作品大家都好滿意，克服咗呢個小難關，反而更加有挑戰性同成功感！」
第二本寫真的書名《明》由MiuMiu親自操刀，名字結合了她名字中的「明」字，英文書名《Bright》並參考了日文單字「Akarui」（明亮、開朗）的意思。寫真集的相片風格就如名字一樣，充滿明亮、光亮且活潑的感覺：「『明』亦都代表住『閃閃發光』。我希望自己 25 歲嘅人生同未來都可以閃閃發光，同時將呢個寓意帶畀觀眾。希望大家睇完之後，心靈可以被治癒，感受到唔同嘅溫暖。」