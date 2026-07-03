奧德賽｜百老匯3戲院上映35mm菲林版　購票可獲獨家紀念票

基斯杜化路蘭(Christopher Nolan)史詩鉅作新作《奧德賽》(The Odyssey)將於7月16日上映。向來是菲林的忠實擁護者的路蘭，全片採用大型菲林攝影機實景拍攝，消耗了高達210萬英呎的菲林底片，其長度甚至超越了由多倫多到紐約的距離。除了IMAX版外，百老匯電影中心、MOViE MOViE Cityplaza及PREMIERE ELEMENTS將特別獻映《奧德賽》的35mm菲林版，門票現已於公開發售，講買每張戲票可獲贈獨家紀念票一張。

《奧德賽》雲集重量級卡士，包括麥迪文、湯姆賀倫、安妮夏菲慧、羅拔柏迪臣、雷碧達尼安高、辛蒂雅及查理絲花朗等。故事改編自西方文學的奠基之作《荷馬史詩》，講述奧德修斯在特洛伊戰爭後，展開驚心動魄的返鄉征途，歷盡無窮無盡考驗，最終與摯愛重逢。這是路蘭至今最宏大的電影製作，他表示：「《奧德賽》對世界歷史與文化的發展極其重要，卻從未被改編成現代鉅製。我非常渴望接受挑戰，以前所未見的方式，將古希臘的神話世界呈現於銀幕上。」