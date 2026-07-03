2026上半年票房 子華Sammi《夜王》勁收1.18億拋離《阿凡達3》

港產片五強出爐

港產片五強當中，鄭秀文、黃子華的《夜王》一枝獨秀稱冠，勁收1.18億；劉俊謙、吳彥祖與梁家輝主演的《寒戰1994》以約3807萬元位居亞軍；MIRROR成員呂爵安夥拍金燕玲的《金多寶》收1640萬元排第三；緊隨其後的有MIRROR江𤒹生和陳毅燊合演的《我們不是什麼》，票房約1235萬元，以及黃又南、蔡卓妍的《再見UFO》，錄得約1070萬元。



非香港電影方面，冠軍《阿凡達3》收逾4061萬元；動畫《超級瑪利歐銀河大電影》以逾3662萬元排第二；彼思新作《反斗奇兵5》僅上畫六天便火速吸金3349萬元，位列第三。其餘兩席由《狸想奇兵》約2988萬元和《穿Prada的惡魔2》逾2673萬元奪得。