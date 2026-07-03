康子妮離婚後曾萌輕生念頭 絕望一刻靠囝囝救命 感激林曉峰為兩子供書教學

康子妮（現名康滎舫）2020年與林曉峰分開後，轉戰保險界躍升年薪百萬女強人，同時繼續音樂工作。近日，她現身鍾慧冰的YouTube頻道《冰姐的花樣人生》，首度敞開心扉，自揭離婚後獨居時，曾因壓力大一度萌輕生念頭，全靠兩名兒子救回；她更大方談及與前夫的關係，澄清兩名兒子海外學費的真實安排，以及透露最新的感情狀況。

絕望一刻靠兒子救命

康子妮憶述，離婚後遇上疫情令演藝工作停頓，保險事業又剛起步，多重壓力下情緒陷進低谷，她自爆：「我住嗰個地方係可以開窗，係可以成個人行到出去個窗出面。有一次我因為一啲事情，因為嗰件事太大，好似佔據晒我人生咁，譬如返工咁，返工遇到唔開心嘅事，我就成個人崩潰，就好似走唔出咁，好似死緊咁，最後係我諗住我兩個仔，我覺得係佢哋救咗我。」她笑言自此物色居所都盡量避開可完全趟開窗的單位。



談及當日結束18年婚姻，康子妮坦言只是彼此路向不再一致，不應以失敗來標籤：「我唔覺得（離婚）係失敗，我覺得每一個人相遇係有緣份，去到某個位，大家要行嘅路唔同，咁就係work唔到，唔work就唔係任何人錯或啱。」她以「林生」、「爸爸」稱呼前夫林曉峰，二人今年更一同飛往海外，見證兩名兒子大學畢業，離異後仍保持家人般的溝通。