王丹妮快閃一天出席台北電影節 遠赴多明尼加夥拍張孝全演迷你劇靠意粉培養默契

王丹妮（Louise）日前為去年完成的迷你劇《Coolie》出席台北電影節，她在活動中暢談遠赴海外拍攝新劇《Coolie》時的艱辛歷程。該劇由曾執導熱門劇集《柏青哥》（Pachiko）的導演陳駿霖（Arvin Chen）與Julian Acosta共同執導，全劇英語對白共八集。王丹妮在劇中與台灣實力派男星張孝全飾演一對夫妻，兩人首度合作便擦出火花。

談及拍攝環境，王丹妮形容這是一次極具挑戰的體驗。劇組於2023年底至2024年，長達四個多月時間前往多明尼加共和國及巴拿馬取景。她坦言該地相當偏遠：「那是個需要經過多次轉機才能抵達的地方，連同轉機時間，總共花費了將近30個小時才抵達目的地。」由於拍攝行程橫跨兩個節日，這段期間她連聖誕節及新年都無法回家與家人共度，只好全心投入角色之中。