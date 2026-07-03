王丹妮快閃一天出席台北電影節 遠赴多明尼加夥拍張孝全演迷你劇靠意粉培養默契

王丹妮（Louise）日前為去年完成的迷你劇《Coolie》出席台北電影節，她在活動中暢談遠赴海外拍攝新劇《Coolie》時的艱辛歷程。該劇由曾執導熱門劇集《柏青哥》（Pachiko）的導演陳駿霖（Arvin Chen）與Julian Acosta共同執導，全劇英語對白共八集。王丹妮在劇中與台灣實力派男星張孝全飾演一對夫妻，兩人首度合作便擦出火花。
談及拍攝環境，王丹妮形容這是一次極具挑戰的體驗。劇組於2023年底至2024年，長達四個多月時間前往多明尼加共和國及巴拿馬取景。她坦言該地相當偏遠：「那是個需要經過多次轉機才能抵達的地方，連同轉機時間，總共花費了將近30個小時才抵達目的地。」由於拍攝行程橫跨兩個節日，這段期間她連聖誕節及新年都無法回家與家人共度，只好全心投入角色之中。
全劇以英語對白演出
雖然與張孝全初次合作，但王丹妮大讚對方非常專業且溫暖，張孝全亦謂多得王丹妮窩心照顧；原來在他剛抵達劇組時，兩人難免有些陌生，加上當地飲食習慣較鹹，不太合胃口，幸好王丹妮親自下廚準備了意粉到片場分享，沒想到這份暖意成為了兩人快速建立默契的關鍵。王丹妮回憶道：「當時張孝全剛好入劇組，正所謂人生路不熟，我煮了義大利麵帶過去，他就覺得很窩心，我們之間的隔膜感很快就消失了。」她也感激表示，張孝全作為影壇前輩，在片場總是展現出非常放鬆的狀態，這種氛圍也讓她能迅速進入角色：「他讓我們合作變得非常順利且舒服，我們很快就培養出默契，演對手戲來非常投入。」對於劇中以全英語對白演出，王丹妮早有準備的說：「我自己特地請了一位英文老師，一齊研究劇本及訓練，如何用全英語嘅對白去演戲！」
《Coolie》故事發生在19世紀，講述一中國女子為還債遠赴古巴，成為一名政治流亡華人的「跨國新娘」。他在農莊主人與丈夫間周旋，堅毅跨越了種族與社會藩籬逆轉人生，也見證艱辛的華人苦力如何在古巴獨立運動中扮演關鍵角色。導演陳駿霖首度參與英語迷你劇集，更挑戰時代劇題材，張孝全與王丹妮遠赴中美洲拍攝，演繹鮮為人知的海外華人血淚史。