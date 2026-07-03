非份之罪｜吳啟華喪心病狂擸鐵鎚怒揼朱敏瀚 連場爆喊內心戲獲讚忠奸皆宜

TVB新劇集《非份之罪》主要演員有吳啟華、陳煒、阮浩棕、劉佩玥、朱敏瀚、吳偉豪、賴慰玲、何沛珈、徐榮及單立文等。今晚（3日）將是首個單元《無臉女屍》大結局，戴祖儀角色嘉嵐死亡真相將終極揭曉！

奸樣直達天花板

昨晚（2日）劇情講述白美雅（貝安琪飾）因心疼愛女、暗中放走嘉儀（游嘉欣飾）與YY（朱敏瀚飾）見面，讓2人可親口道別，豈料最終東窗事發觸怒康力（吳啟華飾）。另邊廂，經YY連日努力調查，得出康力極有可能是殺死嘉嵐（戴祖儀飾）真兇，就在嘉儀為真相感到震撼之際，康力竟出現並打針將嘉儀迷暈。

昨晚最後一幕啟華哥打游游迷暈針「陰濕樣」，引發網民熱討，激讚吳啟華奸險表情直達天花板，加上預告一幕見到康力揮刀襲擊嘉儀及YY，令吳啟華Big Boss揣測更加甚囂塵上。今日官方發布大結局劇照搶先睇，疑似走火入魔的吳啟華，將游游五花大綁之餘，拿著鐵鎚怒揼朱仔時更是兇神惡煞，相當恐怖；除了暴走場口，據知吳啟華在結局中還有多場爆喊戲！對於啟華相隔多年回歸TVB，網民對其演技有讚無彈，並指啟華哥無論飾演慈父或是專制躁狂父親都甚有感染力，封他為單元MVP，並笑言他一人Carry全劇。不過亦有心水清網民認為Big Boss身份不會如此簡單，並直指表面對啟華言聽計從、但實際背著他幫助囡囡的貝安琪相當有可疑。