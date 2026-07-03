傅寶誼信因果 40歲皈依悟出人生 無悔成Cookies一員

傅寶誼(Theresa，前名傅穎)由出道至今，圍繞在她身上的都是負面新聞，最近她在某節目中重提公司迫她在媒體面前公開認錯一役，是打擊她人生最大的一件事。節目出街之後，Theresa又再次被網民攻擊，彷彿她做甚麼、說甚麼永遠都是錯。過去的她，曾被迫妥協、被迫承受不同指控，去到40歲的那一年，因為一件事，令她不再執著，決定忠於自己，突然豁然開朗，正如她的新作《成年禮》一句「終於我學會了天黑 也別怕」。

謠言止於……？ 40歲是Theresa人生的轉捩點，她在生日當天選擇皈依，在寺院修行的時間，她體會到要活在當下，「每個人都會講，但真正領會到嘅人係好少。真正活在當下嘅人，其實佢完全唔會有憂慮或者不開心情緒。」她形容40歲前的自己一直在做實驗，跌跌碰碰好多次，這些經驗累積下來，令她知道人生的遊戲是怎樣去玩，開始真正享受人生。 看書是Theresa過去幾年提升自己智慧及EQ的方法，當中莊圓法師的《因果的真相》對她影響甚深，她相信因果，相信人來到世上是為了消除業力，既然負面新聞衝著她而來，她就欣然接受。她說︰「我個file真係成尺厚！新生代未必知，但90後嘅人一定知我好多謠言，到依家都未停過。(有冇諗過點樣制止下？)無，人生係苦多於樂，幾開心嘅人都好，每個人都有自己嘅苦。」現在的她，相信一切都是上天安排，不再執著這些是非，「想做咩就去做，唔好諗人哋點睇，100年之後，人哋都唔識你。」

渴望有人愛 Theresa直言不善與人溝通，她相信與兒時經歷有關，「5歲嗰年，我喺屋企係可有可無咁，心入面有好多想法，諗點解媽咪錫細佬，點解冇人錫我嘅。我7歲嘅時候，跪喺床上祈求媽咪可以愛我多啲。依家睇返呢個動作係好心噏，細個嘅成長環境令到我好自卑，令到我唔敢主動去同人傾偈，我係一個好被動嘅人。」不過，因為接觸到直播帶貨，令她學會從別人身上思考，學會主動分享，於是利用網上平台把自身的經歷跟大家分享。 在其社交平台有不少談自身經歷、人生道理影片。其中一條片是她想跟20年前自己打氣，內容是不要懷疑自己、不要迫自己討好別人、不要對任何人都翻開肚皮甚麼都跟別人說、唱歌不是自己的天賦、不要理會流言蜚語……看過片的人都隱約感受到Theresa當時只是一個初出茅廬的女仔，要撐過大量閒言閒語絕不容易。

真心不能換真心 她坦言人去到某一階段，會有一些覺悟，認為人在某些環境是需要保護自己，否則只會不停消耗自己。「細個會有一種諗法係以真心換真心，我真心對人，人哋應該係會感受到，都會真心對你。但係，我哋嘅成長歷程中，係未必會有相同對等嘅回應，喺人哋心目中，你講嘅說話會有反效果。所以，要學會的是人性，如果你一直都唔知人性嘅話，仲用呢種諗法去交朋友，傷害永遠都係自己，要跳出呢個環境，搵一個匹配自己磁場嘅地方。」

她自言是高敏感的人，當年的是是非非令她十分困擾，自己很介意別人的說話，令她不停內耗，「我想同所有人講，真係唔好介意人哋點睇自己，介意係因為我哋唔了解自己，要知道人哋對你嘅睇法其實都未必係真相，只係以佢嘅認知去判定你係咩人，但係同事實會有差距。佢哋帶住咩情緒去睇你，會將佢自己嘅情緒投射喺你身上。如果所有嘢都要就人哋，自己會好攰。」