熱門搜尋:
2026世界盃 車Cam直擊 網上熱話 歐洲熱浪 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Jul-03 14:00
更新：2026-Jul-03 14:00

傅寶誼信因果 40歲皈依悟出人生 無悔成Cookies一員

分享：
20260520lcchow 傅穎專訪16

Theresa在40歲那年，除了改名外，亦皈依學佛，跟過去的自己說再見。(周令知攝)

adblk4

傅寶誼(Theresa，前名傅穎)由出道至今，圍繞在她身上的都是負面新聞，最近她在某節目中重提公司迫她在媒體面前公開認錯一役，是打擊她人生最大的一件事。節目出街之後，Theresa又再次被網民攻擊，彷彿她做甚麼、說甚麼永遠都是錯。過去的她，曾被迫妥協、被迫承受不同指控，去到40歲的那一年，因為一件事，令她不再執著，決定忠於自己，突然豁然開朗，正如她的新作《成年禮》一句「終於我學會了天黑 也別怕」。

螢幕擷取畫面 2026 07 03 132235 螢幕擷取畫面 2026 07 03 132456

謠言止於……？

40歲是Theresa人生的轉捩點，她在生日當天選擇皈依，在寺院修行的時間，她體會到要活在當下，「每個人都會講，但真正領會到嘅人係好少。真正活在當下嘅人，其實佢完全唔會有憂慮或者不開心情緒。」她形容40歲前的自己一直在做實驗，跌跌碰碰好多次，這些經驗累積下來，令她知道人生的遊戲是怎樣去玩，開始真正享受人生。

看書是Theresa過去幾年提升自己智慧及EQ的方法，當中莊圓法師的《因果的真相》對她影響甚深，她相信因果，相信人來到世上是為了消除業力，既然負面新聞衝著她而來，她就欣然接受。她說︰「我個file真係成尺厚！新生代未必知，但90後嘅人一定知我好多謠言，到依家都未停過。(有冇諗過點樣制止下？)無，人生係苦多於樂，幾開心嘅人都好，每個人都有自己嘅苦。」現在的她，相信一切都是上天安排，不再執著這些是非，「想做咩就去做，唔好諗人哋點睇，100年之後，人哋都唔識你。」

adblk5
20260520lcchow 傅穎專訪7 20260520lcchow 傅穎專訪4 20260520lcchow 傅穎專訪8

渴望有人愛

Theresa直言不善與人溝通，她相信與兒時經歷有關，「5歲嗰年，我喺屋企係可有可無咁，心入面有好多想法，諗點解媽咪錫細佬，點解冇人錫我嘅。我7歲嘅時候，跪喺床上祈求媽咪可以愛我多啲。依家睇返呢個動作係好心噏，細個嘅成長環境令到我好自卑，令到我唔敢主動去同人傾偈，我係一個好被動嘅人。」不過，因為接觸到直播帶貨，令她學會從別人身上思考，學會主動分享，於是利用網上平台把自身的經歷跟大家分享。

在其社交平台有不少談自身經歷、人生道理影片。其中一條片是她想跟20年前自己打氣，內容是不要懷疑自己、不要迫自己討好別人、不要對任何人都翻開肚皮甚麼都跟別人說、唱歌不是自己的天賦、不要理會流言蜚語……看過片的人都隱約感受到Theresa當時只是一個初出茅廬的女仔，要撐過大量閒言閒語絕不容易。

adblk6
螢幕擷取畫面 2026 07 03 132753 螢幕擷取畫面 2026 07 03 132929 螢幕擷取畫面 2026 07 03 133508 螢幕擷取畫面 2026 07 03 133311 螢幕擷取畫面 2026 07 03 133351 螢幕擷取畫面 2026 07 03 133357 螢幕擷取畫面 2026 07 03 133408

真心不能換真心

她坦言人去到某一階段，會有一些覺悟，認為人在某些環境是需要保護自己，否則只會不停消耗自己。「細個會有一種諗法係以真心換真心，我真心對人，人哋應該係會感受到，都會真心對你。但係，我哋嘅成長歷程中，係未必會有相同對等嘅回應，喺人哋心目中，你講嘅說話會有反效果。所以，要學會的是人性，如果你一直都唔知人性嘅話，仲用呢種諗法去交朋友，傷害永遠都係自己，要跳出呢個環境，搵一個匹配自己磁場嘅地方。」

adblk7

她自言是高敏感的人，當年的是是非非令她十分困擾，自己很介意別人的說話，令她不停內耗，「我想同所有人講，真係唔好介意人哋點睇自己，介意係因為我哋唔了解自己，要知道人哋對你嘅睇法其實都未必係真相，只係以佢嘅認知去判定你係咩人，但係同事實會有差距。佢哋帶住咩情緒去睇你，會將佢自己嘅情緒投射喺你身上。如果所有嘢都要就人哋，自己會好攰。」

20260520lcchow 傅穎專訪1

Theresa現在寧與自己同一頻道的人做朋友，她現時很清楚要的是甚麼。真心朋友不用多，一個都夠。(周令知攝)

多謝Cookies

早前Theresa在訪問直言跟Cookies其他成員「不是朋友」，只是同事，這個關係更只限是在Cookies那幾年，之後並無交集。當年，Cookies令她成名，也令她是非纏身，回望過去，她沒有討厭曾成為Cookies的一員，「我非常多謝Cookies，令我有一啲名氣，如果唔係，我呢啲十年都唔出現嘅人，大家可能忘記咗我。Cookies係我一個開始，回想嗰個年代，有好多歌創造咗大家嘅童年回憶，依家你哋聽返《心急人上》都會去返以前小朋友身份，會跟住唱，證明呢首歌好成功，為大家帶嚟歡樂。」

adblk8
Ent 3col cookies

Cookies要齊人很難了，Theresa直言跟其他成員沒有聯絡。

20260520lcchow 傅穎專訪15

Theresa相信一切都有安排，每個人都有自己的劇本。(周令知攝)

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務