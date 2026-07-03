王晶身體響起警號停播YouTube頻道 瘋狂眨眼惹中風先兆

現年71歲的導演王晶，近年活躍於YouTube、抖音及小紅書，並開設頻道《王晶笑看江湖》大談影圈舊事，吸引大批網民追看。惟近日他突然宣布停播消息，並親口承認因工作繁忙及身體響起警號需要暫停，而他在鏡頭前頻密用力眨眼，健康狀況即時引起外界擔憂。

點名朱栢康張繼聰具潛質

王晶在最新一集《王晶笑看江湖》主要回顧香港喜劇的演變，從許冠文、周星馳談到黃子華，並慨嘆千禧年後行業陷入低潮，2015年後更逐步脫離大眾市場。王晶更點名稱讚朱栢康與張繼聰兩位具喜劇潛質，是喜劇接班人，但認為他們仍需時間累積巨星風範。

宣布暫別

節目尾聲，王晶一改談笑風生的作風，鄭重向觀眾宣布節目將暫別一段日子，他說：「我在這將近幾個月，工作會非常之忙，以及身體都不是很好，所以《王晶笑看江湖》會在這一期之後暫停，但遲些我有空，我會回來的，可能再續這個《王晶笑看江湖》，亦都可能用一個新題目，來再跟大家在YouTube見面。祝大家生活愉快，前途萬里，多謝各位，拜拜。」