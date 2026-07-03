朱茵囡囡踏入青春期 與黃貫中改模式同黃鶯相處

朱茵日前受邀出席校園活動，到訪東華三院周演森小學，接受一班由學生化身的「小記者」訪問，分享不少演藝心得、經歷及與家人相處關係，大受師生們歡迎；對於同學的提問，朱茵表現親切，逐一細心回答，她更大讚多位「小記者」表現精靈、思路清晰，笑言絕不能睇少現今的小朋友。

難得走訪小學校園，朱茵看到小朋友的笑臉同活力，立刻被融化，所有憂愁都忘記了，她坦言此行使她勾起女兒小學生活點滴：「重返小學校園，勾起嘅最大回憶係以前去學校睇阿囡表演，當小學家長好幸福，可以參與到阿囡校園生活，中學就已經冇咁多機會進入校園了，所以每當有機會踏進小學，內心充滿溫馨同開心嘅感覺。」