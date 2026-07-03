胡鴻鈞吳若希7‧17開騷 廣州busking被fans包圍超墟冚

胡鴻鈞（Hubert）與吳若希（Jinny）將於7月17日強勢登陸廣州，合體舉行《Double Shot雙響2026巡迴演唱會》的演唱會！日前兩人特別抽空親赴廣州，展開為期全日的「馬拉松式」瘋狂宣傳行程。兩人不僅深入鬧市與廣州街坊零距離互動，更突襲街頭 Busking，吸引大批市民及粉絲包圍十分墟冚！ 當日Hubert與Jinny現身廣州街頭派發宣傳單張及與市民玩遊戲。兩人一亮相即掀起轟動，瞬間被熱情的街坊及粉絲層層包圍，大家紛紛拿出手機瘋狂拍照，更有不少市民即場與他們大合唱，氣氛熱烈。

事後Hubert笑言這次體驗簡直是「受寵若驚」：「同Jinny去廣州跑全日宣傳，其實就唔辛苦嘅，雖然佢好嘈，哈…..，但係我覺得好充實！真係好耐冇試過跑足一日宣傳，好開心見返好多老朋友。去到街頭嘅時候，其實真係冇諗過有咁多市民圍觀，嗰下一刻真係有啲驚喜同受寵若驚！起碼見到大家都好熱烈歡迎我同Jinny，大家又識唱我哋啲歌，令到我哋對嚟緊嘅Show多咗好大信心同期待！」

初試Busking好驚青 除了鬧市互動，兩人更突襲街頭 Busking。對於甚少參與街頭表演的Jinny來說，這次絕對是新鮮感十足的初體驗。Jinny坦言：「好耐未試過全日跑宣傳，感覺好似去敘舊多啲。至於喺街頭Busking，我不嬲都冇玩開，初頭真心覺得好驚！但原來同觀眾咁近距離，嗰種感覺好Close，真係好似同屋企人去咗唱K咁！雖然只係唱咗一小段，但見到大家反應超好，希望未來可以多啲同大家咁樣見面。」而Hubert也表示感觸良多：「對上一次Busking已經係疫情宣傳嗰陣，今次再同Jinny一齊唱，有種好陌生又好熟悉嘅感覺。見到畫面咁多人圍住、可以即時唱歌畀大家聽，真係好開心。」