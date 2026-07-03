今年富川國際奇幻影展（BIFAN）規模創下新⾼，共帶來來⾃50個國家的321部電影，為歷屆之最。開幕典禮紅毯星光熠熠，除了韓國藝⼈外，更有不少海外巨星出席，包括香港的何超與丈夫陳⼦聰、⼒捧新⼈Iman，以及她主演的電影《拾荒法師》導演彭⽒兄弟，還有法國影后伊莎⾙爾·于佩爾（Isabelle Huppert）、范冰冰及武俠動作⼤師袁和平。影展特別為30週年頒發榮譽：何超獲「奇幻偶像獎」、范冰冰獲「全球偶像獎」、伊莎⾙爾·于佩爾則獲終⾝成就獎。

何超從韓國女星及⼤會主席張美姫⼿上接過奬座，她領獎時，⾸先恭賀影展30週年，並感謝評審團的肯定。她特別感謝家⼈，包括丈夫陳⼦聰⼀直以來的並肩⽀持、合演拍檔Iman及公司團隊的努⼒，以及⽗⺟（已故）、姊姊超瓊、超鳳、弟弟及已故姊姊超遐的⿎勵。「他們⼀直⽀持我、⿎勵我。」

她亦感謝所有合作過的導演，形容他們開闊了她的視野。頒獎禮後，何超與范冰冰互相祝賀，更與伊莎⾙爾·于佩爾長談交流演藝⼼得。韓國媒體在報導中將兩⼈相提並論，盛讚她們才藝兼備、橫跨多個藝術領域，是享譽全球的奇幻電影Icon。不過有媒體因AI翻譯，將「Josie Ho」誤譯成「Josh H」，何超儀笑⾔⾃⼰在韓國多了⼀個新名字。