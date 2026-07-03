廖碧兒忘年戀曝光 疑搭上70歲猛料東華三院主席 IG早高調洩密

「華裔小姐冠軍」廖碧兒（Bernice）近年淡出幕前，專注經營紅酒及精品咖啡生意，成功轉型為商界女強人。事業得意之際，其感情世界亦傳出新動向，最近，她被捕獲與一名成熟穩重男士密會，其後更被發現二人早於社交網「名正言順」高調互動，這段相距23年的「忘年戀」成為全城熱話。

九龍塘會「蜜」會

據指，廖碧兒的新歡是現年70歲、身家豐厚的前東華三院主席呂禮章。日前，二人於名人飯堂外等車，廖碧兒全程以英語講電話處理業務，呂禮章則在旁耐心守候，又細心提醒她小心石壆，盡顯紳士風度。其後二人同車直駛入會費高達130萬元、極度重視私隱的高級私人會所「九龍塘會」，關係匪淺。

慈善世家出身

翻查資料，呂禮章出身本地慈善世家，東華三院內的「呂馮鳳幼稚園」正是以他母親命名。他本身為建築顧問，同時出任多家上市公司董事，九十年代曾擔任東華三院主席，並先後獲政府委任為太平紳士及城市規劃委員會成員，人脈與財力均屬頂尖。據悉，二人同樣鍾愛飲食與品酒，去年呂禮章更邀請廖碧兒捐出她親手採摘釀製的限量版紅酒作慈善拍賣，雙方因紅酒結緣，呂禮章亦動用豐富商界人脈，為廖碧兒伊生意開拓市場提供強大助力，堪稱公私兼備的完美拍檔。

