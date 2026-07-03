廖碧兒忘年戀曝光 疑搭上70歲猛料東華三院主席 IG早高調洩密

「華裔小姐冠軍」廖碧兒（Bernice）近年淡出幕前，專注經營紅酒及精品咖啡生意，成功轉型為商界女強人。事業得意之際，其感情世界亦傳出新動向，最近，她被捕獲與一名成熟穩重男士密會，其後更被發現二人早於社交網「名正言順」高調互動，這段相距23年的「忘年戀」成為全城熱話。
九龍塘會「蜜」會
據指，廖碧兒的新歡是現年70歲、身家豐厚的前東華三院主席呂禮章。日前，二人於名人飯堂外等車，廖碧兒全程以英語講電話處理業務，呂禮章則在旁耐心守候，又細心提醒她小心石壆，盡顯紳士風度。其後二人同車直駛入會費高達130萬元、極度重視私隱的高級私人會所「九龍塘會」，關係匪淺。
慈善世家出身
翻查資料，呂禮章出身本地慈善世家，東華三院內的「呂馮鳳幼稚園」正是以他母親命名。他本身為建築顧問，同時出任多家上市公司董事，九十年代曾擔任東華三院主席，並先後獲政府委任為太平紳士及城市規劃委員會成員，人脈與財力均屬頂尖。據悉，二人同樣鍾愛飲食與品酒，去年呂禮章更邀請廖碧兒捐出她親手採摘釀製的限量版紅酒作慈善拍賣，雙方因紅酒結緣，呂禮章亦動用豐富商界人脈，為廖碧兒伊生意開拓市場提供強大助力，堪稱公私兼備的完美拍檔。
IG早已高調曬愛洩蜜
戀情曝光後，有網民翻出廖碧兒的IG，原來她早已多次上載與呂禮章的合照。在多個世界級美酒佳餚盛會上，不論現場有多少人合影，呂禮章都永遠緊貼在她的身旁，笑容滿面，默契儼如情侶，難怪被形容為「名正言順」公開的戀情。
亡妻為港姐
呂禮章的感情背景同樣引起外界關注。他曾迎娶1988年參選港姐的顧樂儀，顧樂儀當年與李嘉欣同屆，婚後她淡出娛樂圈，並誕下三名女兒，惜顧樂儀於2015年因病離世，當時呂禮章特意在東華三院轄下設立「樂儀癌病治療資助基金」，以愛妻名義遺愛人間。三名女兒如今已長大成人，年約30歲的長女呂康鈴樣貌標緻，醉心廚藝，借用祖父留下的醬油工場鑽研小炒，開設社交專頁「Wendy’s Wok World」，獲外界封為「隱世美女廚神」，而廖碧兒與呂禮章這段忘年戀的發展，確實備受注目。