王浩信內地新片擔正男一搏到盡 腳傷加劇緊急送院

王浩信轉戰內地後首度擔正網絡電影男一，即迎來體能極限挑戰。他為新片《重出江湖》化身「雙花紅棍」，卻因連日打戲令右腳舊患加劇，殺青當日更須緊急送院，事後自揭「差點扛不住」。

自離巢簽約內地公司後，王浩信接連參演多部劇集及綜藝。近日，他宣傳主演的江湖片《重出江湖》，角色歷經八年牢獄、被逼重墮黑道漩渦，與當年《反黑路人甲》的喜劇臥底題材相似，但風格不同。他在社交網分享，直言對這類劇本渴求已久：「自從拍完《反黑路人甲》之後，我一直特別想再拍一次港式江湖題材的作品。其實演員很多時候挺被動的，不是想演什麼就有甚麼角色。但真的很幸運，去年收到了兩個超級喜歡的江湖劇本，不管是角色、對手演員還是製作團隊，都特別合我心意。」