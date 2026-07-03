王浩信內地新片擔正男一搏到盡 腳傷加劇緊急送院

王浩信轉戰內地後首度擔正網絡電影男一，即迎來體能極限挑戰。他為新片《重出江湖》化身「雙花紅棍」，卻因連日打戲令右腳舊患加劇，殺青當日更須緊急送院，事後自揭「差點扛不住」。
自離巢簽約內地公司後，王浩信接連參演多部劇集及綜藝。近日，他宣傳主演的江湖片《重出江湖》，角色歷經八年牢獄、被逼重墮黑道漩渦，與當年《反黑路人甲》的喜劇臥底題材相似，但風格不同。他在社交網分享，直言對這類劇本渴求已久：「自從拍完《反黑路人甲》之後，我一直特別想再拍一次港式江湖題材的作品。其實演員很多時候挺被動的，不是想演什麼就有甚麼角色。但真的很幸運，去年收到了兩個超級喜歡的江湖劇本，不管是角色、對手演員還是製作團隊，都特別合我心意。」
右腳勞損送院
為演活角色，王浩信首度漂染一頭白金髮，更在開拍前減磅受訓，他興奮形容：「也是我入行這麼多年第一次這樣嘗試，自己也很期待！」然而，鏡頭背後卻是體能煎熬，他當時身上多處舊傷初癒，長達十多天的密集拳腳戲令他全程提心吊膽，生怕再受傷耽誤進度。結果煞科日終告「失守」，右腳肌肉不堪負荷要即時求醫，接受小針刀治療才得以紓緩。他寫道：「殺青最後一天真的差點扛不住，之前扭傷的右腳因為連日超負荷拍攝，肌肉勞損，直接緊急去醫院，還好當地的小針刀治療，緩解了很多。」他感激動作指導為他設計安全的招數，亦感嘆地道江湖片日漸稀少，盼觀眾能感受團隊的用心。