李泳豪倒數3日告別《愛·回家》太太陪開工甜到漏 突然發福獲網民讚狀態佳

無綫長壽處境劇《愛·回家之開心速遞》將於本月畫上句號，在劇中飾演初戀Cafe夥計「豪仔」的李泳豪，昨日（2日）在社交網分享身處在電視城化妝間的自拍照，並透露：「9年半的拍攝，還剩下三天就圓滿結束了」，短短一句抒發了對劇集落幕的不捨。臨近煞科，李泳豪更獲太太Agnes親自到現場陪伴開工，同劇拍檔呂慧儀亦忍不住表示：「好Sweet」，為劇組倒數的日子添上幾分溫馨。



事實上，李泳豪婚後不只生活甜蜜，近日，體態也出現「幸福肥」，臉形與身形明顯比以往圓潤。他早前受訪時曾笑言要努力「養返肥」爸爸李家鼎，沒想到自己同步發福，不過這種健康飽滿的狀態，正正反映他家庭與事業皆稱心如意，獲不少網民留言大讚狀態極佳。