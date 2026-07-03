澳洲樂團5 Seconds of Summer重返香港 世界巡迴11月西九竹翠公園開騷

澳洲樂團5 Seconds of Summer宣布11月重返香港開騷。

澳洲流行搖滾天團5 Seconds of Summer（5SOS）將重返香港，為其大型「Everyone’s A Star! World Tour」定在11月站上AXA Wonderland竹翠公園舞台，這是5SOS繼2016年「Sounds Live Feels Live 世界巡迴演唱會」後，時隔十年再度在香港演出。 屢獲白金唱片認證的澳洲四人樂團5SOS，於2026年11月27日（星期五）在AXA Wonderland的台上大放搖滾光芒。標準票價為CAT A港幣1,188元及CAT B港幣988元。此外，亦將限量發售早鳥票，CAT A港幣1,088元及CAT B港幣888元，先到先得。「VIP No.1 Obsession套票」售價為港幣2,108元，包含一張企位票、pre-show soundcheck入場資格，以及專屬VIP福利。Artist pre-sale將於2026年7月7日（星期二）上午10:00開始，隨後General on-sale於7月8日（星期三）上午10:00於KKTIX公開發售。

擴大亞洲巡演行程 今次巡演是為了慶祝5 Seconds of Summer備受讚譽的第六張錄音室專輯《Everyone's a Star!》，原本僅計劃在亞洲進行有限場次的演出，但由於需求踴躍，Luke Hemmings 、Michael Clifford 、Calum Hood和Ashton Irwin決定擴大亞洲巡演行程，並將廣受樂迷期待的香港列入全球巡演站點。樂迷將迎來一個難忘的夜晚，現場將以爆發力十足的演出呈現新專輯中的曲目，包括《NOT OK》、《Boyband》及《Telephone Busy》等熱門單曲。不負巡演名稱之名，這份充滿活力的曲目清單不僅將呈現四位成員各自的個人單曲，更將帶來樂團那些劃時代的經典金曲，例如《Youngblood》、《She Looks So Perfect》、《Teeth》及《Amnesia》。

5 Seconds of Summer於2011年在澳洲悉尼成軍，從當地的高中同學發展成為 21世紀最頂尖的樂團之一。在14年的音樂生涯中，這支屢獲白金認證的樂團已售出超過1800萬張專輯，全球售票量突破600萬張，串流播放次數超過100億次，並三度榮登《Billboard》200強專輯榜冠軍，同時在ARIA音樂獎、MTV歐洲音樂獎、MTV音樂錄影帶大獎等各大獎項中屢獲殊榮。以突破音樂流派界限的合作與環球巡演聞名，Luke Hemmings 、Michael Clifford 、Calum Hood和Ashton Irwin組成的四人樂團，持續重新定義現代樂團的可能性。

5 Seconds of Summer世界巡迴香港站將於11月27日假西九竹翠公園開舉行。