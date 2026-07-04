專訪｜楊偲泳佛系面對惡意網評 凌文龍陳湛文玩到盡連導演都頂唔順

由凌文龍(小龍)、楊偲泳(Renci)、陳湛文(Peter)、林子傑及黃德斌主演黑色喜劇《UFO離奇命案》，獲金像獎三項提名；其中獲提名最佳男配角的陳湛文，在戲中要犧牲色相，嚴寒下於荒山野嶺露股。不過最慘是Renci被欺凌，捱眼瞓拍到通宵達旦，還要乞求3位男拍檔跟她說話，真係慘豬豬。電影雖屬小本製作，以300萬之成本在11日內完成拍攝，以茶餐廳和山頭為主場景，沒特技大場面，但創意扭橋絕對有驚喜，演員亦火花十足，為求奉上最爆笑點，Peter、小龍和Renci受訪時自爆瘋狂加戲，搞到導演好苦惱。

一句戲言 促成300萬開戲 今日(4日)上映的《UFO離奇命案》由李振傑與曾執導劇集《大叔的愛》的郭家聯合執導，故事講述網紅情侶為吸流量，重返25年前小孩被外星人綁架的都巿傳說現場，捲入連串荒誕離奇事件，更險釀成真命案。「離奇」故事得以搬上大銀幕，原來全因一句戲言。面對電影巿道不景， CK，獲相識逾20年的中學「老Best」黃德進(Eddie)投資300萬開戲，「正當我哋兩位導演都冇乜嘢做，苦惱緊係咪需要轉行嘅時候，諗起我哋嘅中學同學就有一個戲言啦，就講如果有一日佢有錢嘅話，會投資我哋拍電影，一句戲言, 就係咁促成咗呢個計劃。」

玩到失控 上映收斂版 機會難得，兩位導演絞盡腦汁度橋，一眾演員亦不敢怠慢，凌文龍和楊偲泳演網紅情侶，陳湛文則演臨時演員，3人坦言即場瘋狂加戲，Peter率先自爆，「簡單嚟講係犯賤身痕，仲要唔妥導演，仲乜唔剪我做得靚嘅動作！」凌文龍笑言，「基本上每個細節位，我哋都玩到盡，其實導演係頂我哋唔順！」Renci形容玩到似《火拼時速》，「有少少失控，上映嘅係收斂版。」話雖如此，凌文龍不忘補充，「我哋都係劇本框架同角色出發，失控意思係每個take都力求更好玩好笑嘅選擇。」

慘遭欺凌 乞求對話 楊偲泳雖曾參演如《夜王》、《不日成婚》系列、《飯戲攻心2》、《祥賭必贏》等喜劇，但論到最瘋狂一次，大概是《UFO離奇命案》。拍住陳湛文、凌文龍和林子傑3位高手，Renci最深刻的片段，反而是鏡頭外慘被欺凌，「我覺得自己有少少卑微，可唔可以話乞求……請求大家再次與我對話。」陳湛文和淩文龍聽罷即哈哈大笑。她自言平時較寡言，但通宵拍戲，要不斷說話以免睡覺，「我踎喺度，講大堆沒內容、沒內涵、沒營養嘅說話，唔好笑又自己笑，林子傑就話帶頭話：『我地唔好俾反應佢！』」最後，我好真誠咁問：『不如你哋同我講返嘢。』因為好辛苦，自己好似傻仔咁。」凌文龍即時模仿一次，「好陰功，不過自己攞嚟！」

有noise比無noise好 《UFO離奇命案》講述網紅為求流量製造話題，假戲真做釀成真命案，隨後神秘勒索短訊、外星人現身、眾人離奇失去記憶等，劇情離奇荒誕，充滿黑色幽默，卻反映網絡現象，很多熱論的話題，鬧哄過後，無人再考究事實真相。作為藝人，面對網絡文化，不無矛盾。陳湛文直言：「有noise總比無noise好」，至少有人關注，凌文龍認為作品最終目的是接觸觀眾，「佢哋有即時回應，我地真係會研究，點解佢哋覺得好睇，有時佢地讚或鬧，同我地諗嘅完全唔同。」他憶起前年播出的電視劇《太陽星辰》，「我唔清楚背後運作，總之電視劇播出時，冇做好多宣傳。我都覺得可惜，因為係好用心製作。」作品無聲無色播畢，演員亦只能接受，小龍想不到仍能接觸不少觀眾，慶幸努力被看見，近期播完《IT狗2.0》，都有好多人同我講《太陽星辰》，好開心原來大家有睇。」

千篇一律 身材成焦點 作為藝人，無論法避開網評。凌文龍和陳湛文不約而同望向楊偲泳，「點避？多到睇唔晒！」網民對楊偲泳的關注，不是圍繞她的驕人身材，就是與張振朗的戀情，她不諱言：「千篇一律！」用心的演出往往被放錯焦點，她坦言，「一開始一定會覺得白費，始終大家好努力，一手一腳做出來。」既然無法強求，Renci以抱佛系態度面對，「其實都無話接唔接受，因為控制唔到，反而我好感激收到一啲私訊，真係對我角色嘅影評。世界有好多唔同嘅人，有唔同品味眼光，各花入各眼，但有一班真係睇戲嘅人，說話上較尊重女性。」話說回來，她慶幸現實生活，沒聽過網絡的侮辱性說話，「唔會有一個真人行出嚟同我講，佢哋都係𨫡盤匿名地講，都無得在意。」

自我安慰 幫人洩憤 Renci認為不同工作都各有難處，不能要求人人都有同理心，「以前都會問點解，但可能佢地返工真係好辛苦，或者唔知可以點發洩，我好慶幸可以幫你抒發心裡怒氣。」Peter和小龍不禁讚嘆Renci的佛心，她續道，「因為改變唔到，只要佛系啲，人生真係好容易，我睇過一本書，令我改變座右銘，就係：『你喺邊度跌低，真係喺嗰度瞓陣先。』唔使咁急企喺身，都未抖夠，可能十年八年先企返起身，會再行得遠啲。」

演員的脆弱 凌文龍深感佩服，「Renci內心真係好叻女，心臟好強大，平時喺片場我地都慣咗欺凌佢。」接著他語重心長表示，「一個演員行出來演戲俾人睇，係拎自己靈魂出來，呢一步己唔容易，單係演繹角色都會俾人評好定唔好，呢個已經係演員嘅脆弱位，如果作為公眾人物企出嚟要被人批評，落街買餸都被批評，只係想講呢個係好特別嘅工種，唔係人人要理解。」 文：Grace 攝：蘇文傑 髮型：Yan Kwok@Lab two salon(凌文龍), Anson H(楊偲泳), Rachel Mok @Lisa C. Makeup(陳湛文) 化妝：Julie H @ Jlab(凌文龍), CarmenC(楊偲泳) Rachel Mok @Lisa C. Makeup(陳湛文)