偶像女生成軍一周年戶外騷延至7‧12舉行 舞台音響全被狂風吹壞

「偶像女生IdG The 1st」專屬大型音樂會原定7月4日在西九文化區的Backyard @ AXA WONDERLAND舉行，及後主辦方宣布因受天雨及不穩定天氣影響，基於觀眾、藝人及工作人員的安全考慮，演出將會延期至7月12日的舉行，地點改為西沙GO PARK的AXA Dreamland（AXA 安盛創夢館）。

至於因為延期而無法出席的fans，耀榮文化留言表示「如未能出席新場次，退票安排將另行公布，敬請留意主辦單位及票務平台之最新通知。」他們亦安排會有專人接收花籃並轉交給藝人，主辦單位對是次延期為各位帶來的不便，致以最深的歉意，並衷心感謝大家的諒解與繼續支持。