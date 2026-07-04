偶像女生成軍一周年戶外騷延至7‧12舉行 舞台音響全被狂風吹壞

「偶像女生IdG The 1st」專屬大型音樂會原定7月4日在西九文化區的Backyard @ AXA WONDERLAND舉行，及後主辦方宣布因受天雨及不穩定天氣影響，基於觀眾、藝人及工作人員的安全考慮，演出將會延期至7月12日的舉行，地點改為西沙GO PARK的AXA Dreamland（AXA 安盛創夢館）。
至於因為延期而無法出席的fans，耀榮文化留言表示「如未能出席新場次，退票安排將另行公布，敬請留意主辦單位及票務平台之最新通知。」他們亦安排會有專人接收花籃並轉交給藝人，主辦單位對是次延期為各位帶來的不便，致以最深的歉意，並衷心感謝大家的諒解與繼續支持。
不少fans對於安排極不滿，因為大會已在宣傳品上提及到天氣安排，如演出2小時懸掛3號信號、紅雨，會視乎情況暫緩，如黑雨或更改掛更高風球，演出會暫緩。然而，現時情況是甚麼都未發生，fans亦有心理準備冒雨支持，現時卻提前取消，令大家甚為失望。不過，官方的社交平台限時動態見到，團隊於下午遇到狂風大雨，導致現場很多器材受損，未能正常運作，就連團隊也無法彩排，只好忍痛宣布改期。
改期對一班偶像女生已經不容易，而7月12日當日IdG Sundae原本要出席另一音樂演出活動《DSPMLIVE in Hong Kong》，變相Sundae要退出該活動，因此主辦正在積極研究特別安排。《DSPMLIVE in Hong Kong》於7月11日至12日在牛頭角舉行，一連兩日的演出活動邀請來自邀請到來自東京的CYNHN，でんびる.chan，TENOHIRA EL，台北的おれ，以及香港的乙女新夢，Ahyo@Lolly Talk，IdG Sundae，Sentimental Kiss等18組女團為大家演出。由於「偶像女生IdG The 1st」專屬大型音樂會改期，令原本購入「DSPMLIVE」支持其他女團的fans大感頭痛。