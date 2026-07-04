邱傲然Tiger27歲生日感激「小虎隊」8年陪伴 劇透MIRROR演唱會將有驚喜

MIRROR 成員邱傲然(Tiger)昨日(3日)27歲生日，壽星仔日前(2日)現身西九文化區M+藝術館，出席由歌迷會舉辦的生日會。剛完成第二次個人演唱會的Tiger，預告今年將會再推出新歌，又自爆已率先為新團歌錄音，成為團中第一人，並透露下半年主力拍攝團綜和籌備MIRROR演唱會，「我哋已經開咗會，積極籌備中，而我個人覺得都幾有驚喜，大家密切期待。」

強尼連續第3年擔任Tiger生日會司儀，在Tiger與「小虎隊」分組玩遊戲時，助攻令小虎隊獲勝，壽星仔亦更親自派送小禮物作福利。生日會上，播放了Tiger從首次公開亮相以來的點滴，令他感觸良多，「原來我第一年生日張相係瞓喺度影，(可以試多次？)我老喇！呢8年唔長亦唔短，8年前可以認識到，真係一種緣份，我同強尼哥由《全民造星》喺邵氏到九展，然後再返邵氏，冥冥之中有安排，原來經歷咗咁多，今年仲經歷緊，我哋可以做嘅係好好去感受、珍惜，令我哋睇返過去片段，唔覺得後悔，覺得開心好玩，每一刻做到咁已經好幸福。」他不忘衷心多謝小虎隊，沒有他們就沒有同度生日的珍貴回憶。

完騷將放假兩星期

回顧 2026 年上半年，Tiger 在 4 月舉行首個個人演唱會，因反應熱烈更加開辦 Part 2。他笑言，自己僅有四首個人單曲便能開唱，既驚且喜，並感謝粉絲一路支持，成就這段難忘經歷。他笑言放假兩星期就會再投入下半年的工作。

生日會上，粉絲合唱生日歌並送上專業音箱作為禮物，希望他所創作音樂能傳得更遠。Tiger 感謝「小虎隊」八年來的陪伴，並許下生日願望：希望大家每天幸福快樂，活得無憾。活動最後更有「歡送環節」，他與粉絲合照及道謝，場面溫馨動人。