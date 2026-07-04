Taylor Swift完婚 與Travis Kelce麥迪遜廣場花園辦千人婚宴

美國樂壇天后Taylor Swift，美式足球明星Travis Kelce經已在麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）完婚。多家外媒指出，Taylor Swift於當地時間7月2日假麥迪遜廣場花園舉辦約100人的私人活動，隔天舉行約1,200人出席的婚宴派對。
為迎接活動，現場近日展開大規模布置，不僅架設圍欄，又封閉部分道路，相當大陣仗。此外，場館入口也張貼保密公告，要求6月29日至7月3日期間參與活動的來賓，不得透露主辦者及出席嘉賓身份，由於一對新人對婚禮細節十分嚴格保密，故未被傳媒拍攝到婚禮現場，但仍吸引大批fans及傳媒在外圍一帶守候。
Taylor Swift與Travis Kelce的世紀大婚，現場除派出私人保安團隊外，紐約市執法部門亦有約100名執法人員維持秩序。消息指，整個婚禮至少花2000萬美元（約1.56億港元），單是租場費已達500萬美元（約3900萬港元）。有記者目擊，大批工作人員在婚禮前陸續將花藝裝飾、派對用品及食材送進場館，其中包括標示「Garden Party」的箱及裝有龍蝦肉的食材箱。而Taylor把婚禮現場變身成「大森林」，單是布置的花束費用已高達300萬美元（約2340萬港元）！
賓客陣容方面，兩人邀請了大批政界、演藝圈、體育界不同界別人士出席，包括多位荷李活紅星及英國威廉王子（Prince William），而眾賓客事前要簽下「保密協議」，更嚴禁攜帶手機進場。據《Page Six》報道，Taylor Swift與新郎在少數親友陪伴下交換誓言，浪漫地完成婚禮儀式。另外，有指新娘Taylor在婚宴上即興站台，據指當時她跟歌手好友Stevie Nicks及The Beatles（披頭四）前成員Paul McCartney在台上合唱，為親友帶來驚喜。