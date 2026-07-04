Taylor Swift完婚 與Travis Kelce麥迪遜廣場花園辦千人婚宴

美國樂壇天后Taylor Swift，美式足球明星Travis Kelce經已在麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）完婚。多家外媒指出，Taylor Swift於當地時間7月2日假麥迪遜廣場花園舉辦約100人的私人活動，隔天舉行約1,200人出席的婚宴派對。

為迎接活動，現場近日展開大規模布置，不僅架設圍欄，又封閉部分道路，相當大陣仗。此外，場館入口也張貼保密公告，要求6月29日至7月3日期間參與活動的來賓，不得透露主辦者及出席嘉賓身份，由於一對新人對婚禮細節十分嚴格保密，故未被傳媒拍攝到婚禮現場，但仍吸引大批fans及傳媒在外圍一帶守候。