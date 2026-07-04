鍾景輝安息禮丨王祖藍難忘King Sir四個D教誨 姪仔多謝各界到場追思

鍾景輝（King Sir）於上月3日在家中安詳離世，享年89歲。King Sir的安息禮拜今早（7月4日）在九龍城浸信會舉行，王祖藍陪同King Sir姪仔Dennis接受傳媒訪問，問到King Sir的遺願，姪仔Dennis表示King Sir一直推廣戲劇，希望香港有多些戲劇學校，而他想演的角色也演過已無憾。

王祖藍指King Sir經常教導學生幾個D，分別是Drive動力、Discipline紀律、Diligent勤奮、Determination 決心、Dedication奉獻，一眾學生都永記。他記得King Sir向他表示做喜劇沒有問題，要認真做，而每個演藝學院King Sir學生都會報，「大壽時候，大家搞咗個扮嘢比賽，King Sir話『我講嘢真係咁㗎咩？』佢唔介意。」

祖藍透露今日安息禮有家屬到場，扶靈名單包含不同界別，Dennis指扶靈名單中有一位King Sir的中學同學，曾跟King Sir一齋排舞台劇。

問到King Sir的健康狀況，Dennis指老人家有時記憶差少少，但認到所有人。祖藍指King Sir手術後反應慢了些少，但說話各樣都無問題，對上一次見King Sir是他的生日，自己帶埋小朋友與他慶祝。他透露近日重播King Sir的《甜孫爺爺》，入面有一句對白「柏金遜同老人癡呆係兩件事嚟嘅」，而他現實中也常說「我係反應慢啲啫，我清醒嘅。」有一次指住他但一時說不起名字，但臨走時就記起「呢個咪係我學生王祖藍！」祖藍會做學生代表致辭，他坦言King Sir改變了很多後輩的演藝路，「無King Sir就唔會有今日嘅影視圈」