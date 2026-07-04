陳浩民演《天龍八部》被鬧爆演技差 導演破口大罵：佢點會咁演㗎大佬？！

期間當陳浩民坦承接棒張衛健演孫悟空倍感壓力時，祥哥及麥包先後窩心「呵番」陳浩民，祥哥：「嗰時幾好玩嘅，你同健仔兩件事嚟，我哋（合作）嗰輯好多笑位，因為佢（陳浩民）好佻皮，做到另一種（感覺）嘅馬騮，小朋友啲嘅，佢係另一種喜劇嘅節奏」、「諗番你哋發唔發覺，其實第二輯喜劇位多啲，有另一種化學作用。」麥包：「我覺得冇乜所謂，觀眾睇你係睇你好唔好睇咋嘛。」

難得與好兄弟把酒言歡，陳浩民還開心Share了剛加入無綫拍劇的有趣經歷。陳浩民透露當年《天龍八部》是他首部拍攝的無綫劇集，並坦言劇集監製李添勝是其大恩人。陳浩民指當年因試鏡時問監製要求睇playback，結果被其他工作人員鬧爆「衰梗」，豈料李添勝卻這樣告訴他：「你又唔係最靚仔，戲又唔係最好，但我鍾意你一樣嘢，睇playback！」

他又指《天龍八部》最難忘一場戲，是在井底向李若彤表白場口，皆因自己當時演齡尚淺，根本不知如何演繹，結果意外發現自己遭現場導演鬧爆：「其實都知道演得麻麻地，亦都愈演愈慌，因為（有一刻）我聽到個FM漏音，個導演發咗癲：『點呀？佢點會咁演架大佬，快啲避開佢呀！』、『求愛喎，佢做乜搞到喜劇咁樣？』，當時我聽到晒，但又唔敢停落嚟喎…」、