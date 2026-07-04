鍾培生認做老竇目標要生6個 莊雅婷肚凸凸撐場(有片)

鍾培生（Derek）佔地逾2萬尺的HKTCG（Hong Kong Trading Card Game）今日（4日）正式開幕，他邀請蔡思貝做開幕司儀，並有日本男神新田真劍佑來港做嘉賓，Derek更送上特別簽名限量版VVIP卡，新田真劍佑收到時笑得非常開心。

珍藏卡價值8千幾萬 Derek表示今次投資這個全球最大型的卡中心，「希望喺香港做啲嘢」，直言可以吸引世界各地的人來買卡及玩卡。他又稱自己從小對卡牌有興趣，發覺有時要四周撲才能買到想要收藏的卡，認為很有市場，加上見到香港人沒有一個比較有規模的地方買卡。問到他的收藏品，他表示以動漫IP比較多，更詳談珍藏，沾沾自喜表示「都儲齊哂，甚至官方都要問我借返卡！」他自豪表示展示廳的卡價值8千幾萬，當中部分卡在全球只發行幾張，有些價值過百萬美金。

我係One and Only屬於Angel Derek透露自四月底每日都花14小時在中心處理業務，返足7日，令自己少了陪太太。他說現時自己有三個目標，包括「一，要陪多啲老婆；二，打UA；三，睇新啲動畫日本三國。」問到太太有沒有投訴他發過多時間在卡中心，他說：「無！我好感動我有一個咁好嘅老婆，又叻又靚，又有智慧。冇老婆嘅支持，我冇機會做到呢一個生意，我好擔心會唔會太少時間陪太太，佢會埋怨，佢係全力支持，佢細佬都幫我做好多嘢，外父父外母、細妹都好幫手，太太都有嚟幫手。有時我忙到好夜都未食飯，佢煮埋飯俾我食，我自己好心痛老婆要等我返屋企先肯瞓覺，希望之後冇咁忙，放返個假陪老婆。」

問到如何報答太太，他說：「我咩都俾晒佢喎，佢仲想點啊！（俾你啲珍藏佢！）佢覺得我就係珍藏，我俾咗佢就已經好開心，我係One and Only屬於Angel！」他表示太太也會陪他欣賞一些卡，坦言很開心自己的伴侶全力支持，自己每晚臨瞓前也會跟太太傾吓偈。