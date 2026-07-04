蔡思貝認同曾志偉傾過偈 想向電影發展跟星爺再合作

蔡思貝今日以司儀身份出席鍾培生創辦的卡牌中心開幕禮，除了用廣東話介紹鍾培生及卡中心，她以英文跟新田新劍佑交流。她坦言自己之前對這些卡沒有興趣，但參觀完鍾培生的珍藏後，自己立即入坑，想直接擁有鍾培生的珍藏。 她坦言今次做司儀的感覺很新鮮，自己比較少做司儀，問到司儀跟演員哪一樣比較喜歡，她說：「梗係演員，今次係因為Derek啲卡嚟！哈哈！」

未諗簽公司 對於有傳曾志偉邀她拍戲，她說：「Er⋯⋯暫時未收到消息。（你諗咗陣喎。）之前喺活動上碰到面有傾過兩句，我又咁啱離開咗公司，佢又開新公司，所以大家有傾過吓嘅。（傾簽約？）傾吓最近點樣囉，哈哈！」 問到她會否考慮簽經理人公司，她表示現階段想自己做。她說：「依家都係想自己做吓先，睇吓自己可以做到點，心態冇話有一個獨特嘅plan，依家自己試吓做吓，覺得好好就繼續。如果自己一個人搞唔掂，需要公司嘅support，到時再除個Flow去，依家答唔實大家。」

收可疑Email 她透露今次做司儀需要自己跟鍾培生傾價錢，形容自己的面皮越來越厚。她說：「原來自己傾價錢，都係一個幾有趣嘅感覺，雖然有時好辛苦，但係都要做！（睇合約辛唔辛苦？）真係邊學邊做，一切從零學起，合約有邊啲條款可以保障自己，又點樣make sure間公司唔好走你數，我真係由零開始，學做生意人營運自己公司！」她坦言收到不少電郵借洽談工作，但另有目的，問到是否有人邀她出席飯局，她說：「希望大家係透過email搵我工作啦。」 想同星爺再合作