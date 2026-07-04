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娛樂
出版：2026-Jul-04 21:51
更新：2026-Jul-04 21:51

樂宜勁冧三浦孝太搵埋做代言人 做生意唔敢再掂美容

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樂宜勁冧三浦孝太。（娛樂組攝）

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樂宜（LokYii）與拍檔合資搞運動品牌，今日（4日）請來日本格鬥界偶像三浦孝太舉行粉絲見面會為品牌宣傳。LokYii全程迷妹上身，不但在現場打點，又擔任埋司儀，每當三浦一個轉身，LokYii都笑到甜絲絲，期間她更拿起品牌的衣服給三浦簽名，並把握機會跟對方狂拍照。

LokYii去年到韓國出席三浦的見面會，直言跟對方接觸過後，對三蒲孝太不能自拔，自認是粉絲的她笑言今次重金邀對方來港純粹出於私心自肥。不過這個「追星」代價不菲，她說：「我自己投資呢個品牌洗咗六位數，但係今次活動租場、三蒲孝太嘅活動費，仲有新店開張都洗咗好多錢，費用好大！」

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與蔚雨芯合資受重創

早年她與蔚雨芯合資搞美容品牌，但觸礁收場，更因為帳目不清，令她非常煩惱。問到會否再掂美容相關投資項，「見過鬼怕黑」的她表示暫不考慮投資自己不太熟悉的東西，寧願再投資多幾個運動品牌，及繼續投放時間在音樂及拍攝節目。她指現在跟人合資變得謹慎，「唔敢掂住！美容啲嘢唔係好清晰！拍檔都好重要，同佢哋都熟，之前嗰個唔係太熟。」問到為何唔太熟都會合資，她自言當年太年輕，「好慘！依家叻咗！」

她表示自己有時要出騷，又要飛去其他地方已經很忙，現在搞埋生意要好好分配時間，直言忙到飛起，但成個過程都開心又充實。

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