樂宜勁冧三浦孝太搵埋做代言人 做生意唔敢再掂美容

樂宜（LokYii）與拍檔合資搞運動品牌，今日（4日）請來日本格鬥界偶像三浦孝太舉行粉絲見面會為品牌宣傳。LokYii全程迷妹上身，不但在現場打點，又擔任埋司儀，每當三浦一個轉身，LokYii都笑到甜絲絲，期間她更拿起品牌的衣服給三浦簽名，並把握機會跟對方狂拍照。

LokYii去年到韓國出席三浦的見面會，直言跟對方接觸過後，對三蒲孝太不能自拔，自認是粉絲的她笑言今次重金邀對方來港純粹出於私心自肥。不過這個「追星」代價不菲，她說：「我自己投資呢個品牌洗咗六位數，但係今次活動租場、三蒲孝太嘅活動費，仲有新店開張都洗咗好多錢，費用好大！」