王力宏成都演唱會被「威吔」絆倒 撞碎外耳軟骨 左耳臉共縫39針

王力宏昨（4日）於成都舉行巡迴演唱會，在唱第二首歌曲《天地龍鱗》時，腳被舞台上的「威吔」絆倒，頭部鋼絲絆倒向前仆，頭部撞向舞台金屬邊緣，左耳及耳臉割傷流血，耳機亦當場飛脫，嚇得台下觀眾驚呼尖叫。工作人員上前消息包紮後，王力宏堅持「The show must go on」，專業地唱到完場。事後他在個人社交平台交代受傷過程及報平安，完騷後到醫院診治，臉部及耳朵合給縫了39針，表示今晚將繼續演出。

意外後，王力宏接受簡單包紮後返回到台上，見他左耳包著繃帶，但未完全止血，一邊唱傷口一邊滲血，一度流至頸部，要工作人員上前幫忙抹走血迹。為了安撫觀眾，他幽默表示：「我有點像藝術家梵谷，不過大家放心，剛剛跌了一跤，因為戴的是硬式耳機，撞到之後耳機壞了，耳朵流血了，都是外傷」，又自嘲像綜合格鬥（MMA）選手：「跌倒自己爬起來，而且還馬上爬」。

王力宏深夜在社交平台分享診治照片，並寫道，「今晚(4日)演出時腳被自己的鋼絲卷到了，給我摔倒了，頭撞上了金屬舞台邊緣，偏偏撞到的是左耳。更巧的是，左耳當時正戴著一顆非常硬的人耳式監聽耳機，結果把外耳軟骨給撞碎了。」他指當時流了很多血，左耳不能再戴耳機，全程只靠右耳完成演出。她續道，「但就像大家常說的：『The show must go on』當我站在四萬名粉絲面前演出時，真的感覺不到疼痛。所以，不，當下完全不覺得痛。」