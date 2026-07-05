湯令山Gareth.T澳門開騷被菲道爾追問為誰寫《玻璃》以送禮轉移話題

湯令山Gareth.T繼續以牧羊人造型登場，主舞台變身成茂密樹林，小舞台則鋪上翠綠草皮，一眾樂手與合唱團猶如在草原上為 Gareth.T 伴奏；舞台上方的巨型球體裝置，更會隨每段課題切換日出、日落與晴天效果，令澳門站作為最終站，別具意義，。演唱會開場，Gareth.T 以牧羊人造型登場，手持木杖麥克風，在昏黃燈光下一口氣唱出《Hallelujah》、《你的背包》、《早到的U》。當《跟悲傷結了帳》前奏響起時，他為免樂迷空歡喜一場，特意溫馨提示：「今晚無攬佬。」

個唱第二部分以「收穫」為課題，無論是探討現代戀愛關係中種種難題的《boyfriend material》、剖析成名背後自我掙扎的《speed limit》，抑或新歌《always》，都充滿個人風格與情感厚度。隨後，虐心神曲《玻璃 demo》前奏一響起，全場樂迷隨即歡呼尖叫。