《麥兜故事》25周年 袁建滔新作《小虫蟲大冒險》8月上映如蓋棺後復活

今年是《麥兜故事》25周年，憑此片將香港動畫帶進動畫奧斯卡殿堂的導演袁建滔(Toe Yuen)，今年8月將推出新作《小虫蟲大冒險 A Mighty Adventure》，全片幾乎沒有對白，以純粹的動作與畫面推進故事。在香港電影融資日益困難的今天，袁建滔歷時多年，憑藉對電影的熱愛與堅持，成功整合台灣及馬來西亞等地的資源，最終完成他形容為「棺材釘釘下去後的復活」之作，寫下跨越地域合作的新篇章。

繼2019《大偵探福爾摩斯：逃獄大追捕》後，袁建滔再次推出的動畫長片，從默片時代汲取靈感，以純粹的動作與畫面推進故事；全片幾乎沒有對白（片中少量模糊的人類對話亦不設字幕）。他並非刻意為昆蟲賦予人類特質，而是善用牠們與生俱來的本領，化作克服重重難關、踏上歸途的關鍵力量。角色設計雖比真實昆蟲更富表情，卻始終保留牠們作為昆蟲的本質。電影奪得去年金馬獎「最佳音效」，並入圍最佳動畫長片、最佳視覺效果，今年台北電影獎亦入圍最佳動畫及最佳視覺效果，入讚烏甸尼遠東國際影展競賽單元。