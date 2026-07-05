一周星星｜譚詠麟自認大食 公開晨跑時間路線 歡迎歌迷捕獲

樂壇校長譚詠麟繼續於今晚播出的TVB節目《一周星星》擔任嘉賓，接受黎芷珊訪問。上集他回顧橫跨半世紀的音樂傳奇，今集話題轉向日常生活、減壓秘訣、圈中友情，以及鮮為人知的趣聞軼事。
兩星期減7磅半
校長帶同芷珊走訪多個平日光顧的食店，他自爆驚人飲食習慣：「我以前有能力將枱面人哋食剩嘅嘢全部掃晒，唔好嘥嘢。」令芷珊即時O晒嘴。他續指現時已收斂不少，每日最多食兩餐，不足兩星期內瘦了7磅半，為9月份的《譚詠麟與您「刻骨銘心」世界巡迴演唱會-終極篇》積極備戰。
熱愛養魚
除了喜歡美食，校長另一嗜好是養魚，家中最高紀錄有8個魚缸：「有啲成埲牆咁大。」他笑言這份熱愛早於屋邨生活時已開始。校長又大方公開「野生捕獲」自己的黃金時間與地點：「我好早已經出去維港跑步，如果想撞我就喺8點前（早上）。」想與校長巧遇的粉絲，記得mark低啦！
傳與叻哥不和
在「獨家考古」環節，校長親解與曾志偉多年友好原因，原來二人小時候已經一起踢波，直到在台灣發展時重逢加深了解，後來回港合作拍攝多部電影後友情維持至今。至於近年盛傳校長與陳百祥（叻哥）關係破裂，他亦會在節目中親自解答。
至於「Fact Check」環節，校長親證不喜歡打麻雀是因為曾穿耳膜，當年拍攝電影《追趕跑跳碰》時弄穿三分之一耳膜，要服用幾個月消炎藥才康復。他又指曾以「一程升降機時間」，為李克勤作好《一生想你》一曲。