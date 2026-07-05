一周星星｜譚詠麟自認大食 公開晨跑時間路線 歡迎歌迷捕獲

樂壇校長譚詠麟繼續於今晚播出的TVB節目《一周星星》擔任嘉賓，接受黎芷珊訪問。上集他回顧橫跨半世紀的音樂傳奇，今集話題轉向日常生活、減壓秘訣、圈中友情，以及鮮為人知的趣聞軼事。

兩星期減7磅半

校長帶同芷珊走訪多個平日光顧的食店，他自爆驚人飲食習慣：「我以前有能力將枱面人哋食剩嘅嘢全部掃晒，唔好嘥嘢。」令芷珊即時O晒嘴。他續指現時已收斂不少，每日最多食兩餐，不足兩星期內瘦了7磅半，為9月份的《譚詠麟與您「刻骨銘心」世界巡迴演唱會-終極篇》積極備戰。