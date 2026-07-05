Anson Lo澳門騷哽咽告白「怕你們冇面目告訴別人是我的粉絲」

接連唱跳完《Lemonade》、《Nah》、《Take That》與《MONEY》四首快歌後，香汗淋漓的Anson Lo笑問神徒們想不想要黏在手臂上的「香汗紙碎」，又將紙碎袋好笑言要「儲人氣」，令全場瘋狂尖叫！他獻唱《你都有今日》時更登上小飛船親近山頂的觀眾，相當寵粉！

教主刻苦操肌成果，在《Rude Boy》中呈現完美；唱完《不可愛教主》後，他直言開騷前發燒，彩排時狀態欠佳，覺得舞衣有點沉重，豈料表演時看到現場觀眾，馬上充滿動力，衣服也頓變輕盈，並冧爆說：「原來分別不是在於衣服的輕重，分別是在於神徒們是否在場！」其後教主即席模仿神徒們害羞與熱情的表情，更扮Fans們High爆揈頭跳《Mr. Stranger》的情景，笑爆全場！心情大靚的他高呼：「開心到想除衫！」

進入Encore環節，全場神徒大合唱《本命》向教主示愛；二度Encore時，他deep talk坦言過去一個月因節食戒口、密集訓練而情緒低落、信心動搖，更在練唱《我的支持型伴侶》時屢遇挫折，陷入自我懷疑。他承認即使鼓勵大家保持正能量，自己亦容許有軟弱時刻，需要沉澱與陪伴。

擔心讓神徒失望

神徒無私的愛，亦因而令Anson Lo最擔心的是會令神徒失望，因為他向來最在意痛錫自己的人的看法，他說：「怕你們失望之餘，怕你們沒有面目告訴別人你是Anson Lo盧瀚霆的粉絲。很多時候都會擔心你們很大壓力、追我時會被欺負、會不夠膽繼續去追我……」聽著全場神徒十分肯定的大叫「不會」，Anson Lo一度眼濕濕，整理好情緒後，他續說：「我會繼續追趕著大家支持我的腳步，有時你們會覺得我已經飛得很高、走得太遠，但其實更多的是你們支持我的步伐更快。」聽到有神徒大叫「跟你一世」，Anson Lo最度感觸落淚，並笑著怪責大家弄哭自己。