關智斌同VIVA鬥多表情包 咬唇扮褲褲兔Dance Battle

首次與褲褲兔及奶泡恰姆合作的Kenny表示，十分欣賞兩個角色面對逆境仍然保持樂觀的精神。VIVA大讚褲褲兔可愛又奶泡恰姆，尤其一副快要哭出來的模樣特別惹人憐愛。

勁歌熱舞 氣氛升溫

除了分享感受外，VIVA為觀眾送上精彩歌唱表演，獻唱多首人氣作品，台下粉絲跟着節拍揮手應援，氣氛迅速升溫。其後到遊戲環節《褲褲兔接龍Dance Battle》，VIVA聯同粉絲參與挑戰，參加者需要一邊模仿褲褲兔的趣怪表情，一邊輪流自創舞步，以接龍方式跟著節拍完成舞蹈，Kenny跟VIVA更即席上演一場表演賽，鬥表情鬥舞姿，擺出咬唇、靈齒大笑等古怪表情，引得全場笑聲不絕。其後Kenny亦送上個人演唱環節，以歌聲回饋現場支持者。

活動後Kenny笑言沒有偶包，不介意做古怪表情，但咬唇總比露齒笑好。台上表示時，VIVA的ADA甩鞋帶，她笑言只是普通事。她們遇過很多蝦碌事件，例如Val C試過在學校表演時差點甩衫，幸好Carina醒目代她唱歌，才及時整理衣服，不過內裡都做足打底，不會走光。而Carina亦試過不慎跌到，笑言蝦碌事件多不勝數。