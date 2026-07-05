林漪娸回應戴志偉「兩秒論」 拍咀戲伸脷掀「羅生門」(有片)

林漪娸今日出席健康產品專門店開幕活動，被問到保健心得，她自言向來練氣功，逾30年持之有恆。TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》即將大結局，林漪娸坦言感不捨，因Madam Ceci角色好玩，她大爆早前拍出與「阿壯」的咀戲，拍攝時被焦浩軒偷吻，她笑言「嗰場戲講佢錫我，排嗰時無錫，正式嗰時錫咗落嚟，跟住佢話唔好意思，太投入所以錫咗，我話唔緊要，如果我廿幾歲，就會投訴佢錫我，而家咁年紀就好開心佢錫我。」她表示除了忙於《愛．回家》，亦要回內地拍攝鍾澍佳新劇，中港兩邊走，新劇將挑戰演從未試過的角色。

節目出街前已知會戴志偉 談到她早前受訪，直指戴志偉拍咀戲時伸脷，林漪娸「上次訪問口快快講出嚟，其實都唔應該，因為過咗咁耐，我講出嚟唔係話佢，只係喺李有毅個節目，大家傾偈，大家好熟，吹水吹出嚟。」她直言沒預料引來各界迴響，她補充說：「其實我咗咗個訪問未出街，有同戴志偉講唔好意思，口快快講咗你出嚟，叫佢聽下錄音，其實純粹講笑，但經過傳媒或KOL解讀，以為我好唔開心，要『隊』佢。」對於戴志偉回應指「兩秒做到啲咩」，林漪娸直言要回應：「鏡頭係兩秒，拍攝未必係兩秒，實際幾多秒，我都唔記得。」她重申當年只有廿幾歲，雖疑惑「點解伸脷」，但不致於太忿怒，只感無需要，「不過就話無，唔緊要大家隨年齡，記憶開始模糊，唔需要考究，純粹講吓笑。」