陳曼娜爆商天娥欺凌唔怕被鬧：佢敢搵我？ 相信夏雨拍咀戲無「伸脷」(有片)

陳曼娜今日出席健康產品專門店開幕活動，開心重遇不少老友，其中曾在麗的電視劇《燕飛翔》合作的陳美齡、陳依齡、陳曦齡三姊妺，當年她演陳美齡和陳依齡的後母，已經有逾50年沒有見面，慶幸3姊妹仍記得她。早前她直指商天娥拍《翻叮一族》期間欺凌楊思琦，問到事件爆出後，商天娥可有跟她聯絡，曼娜姐笑言，「娥姐？佢敢搵我咩？」她自言亦沒有跟娥姐聯絡，「其實唔只係我話佢，好多同佢合作嘅藝人都有講，我諗佢唔出聲係最好，如果佢係啱嘅，我都希望佢出嚟澄清。」

還原欺凌經過 有份參演的《翻叮一族》曼娜姐重申，「我唔敢欺凌人，人哋唔欺凌我已偷笑。」她強調身在欺凌現場，既然沒有人夠膽講，就由她來還原當日情景，「因為牽涉到成班有份做的演員，我覺得好唔公平，唔想俾人覺得TVB藝員集體欺凌人。」她自言與被欺凌的楊思琦甚少對手戲，當晚她與大部分演員也在場，當時商天娥和另一位年輕男演員大罵楊思琦，3人激烈爭吵，「後來思琦頂唔住，就衝入化妝間喊，其實我唔知邊個啱定唔啱，見佢細路女，就走出去安慰佢，佢就話俾我聽，同佢哋兩個成日有爭拗，好難過。」曼娜姐惟有問思琦是否需要吃點東西，但對方回應不需要，她就回到片場。