教主生日會｜Anson Lo獲3百神徒合力製造愛與汗水的驚喜 見足3日幸福感滿滿

Anson Lo現身亞博館出席《Amour ♡ Love L'Amour de la Fête生日會》

為慶祝Anson Lo盧瀚霆生日，盧瀚霆國際後援會悉心籌備多項慶祝活動。教主完成兩場澳門演唱會後，昨晚（5日）現身亞博館出席《Amour ♡ Love L'Amour de la Fête生日會》。今年生日會主持由小薯茄成員程人富擔任，他與Anson Lo相識多年，兼且同為巨蟹座男孩，一見面即「雞啄唔斷」。 玩遊戲默契十足 生日會第一個遊戲，由Anson Lo做出「我愛你」、「浸浴」、「香噴噴」、《Rude Boy》等動作，而台下神徒則負責估，Anson Lo與神徒默契十足，好幾次單單一個動作已被猜中。

Anson Lo與2米高的Little Anson推出呼應生日主題Amour ♡ Love的生日蛋糕。

安慰神徒「唔好喊」 現場亦有花車繞場獻唱環節，Anson Lo近距離對神徒表達謝意，安慰「唔好喊」，盡顯「竉粉」！工作人員之後與2米高的Little Anson推出呼應生日主題Amour ♡ Love的生日蛋糕。觀賞來自世界各地神徒的祝福片段後，全場一同合唱生日歌， Anson Lo今年的生日願望是：「仲有兩日踏入31歲啦，覺得個人沉穩咗，今年默默去做事嘅一年，好想靜靜地去做好自己嘅崗位，好想自己突破嘅一年。好希望神徒打開歌單，喺任何情況都搵到一首歌啱佢哋隨時聽，呢個係我好想做到嘅嘢。」

盼助教主衝出國際 影過大合照，程人富鬼馬表示後援會準備了一份充滿愛及汗水的神秘驚喜，大螢幕隨即播出動員3百多名神徒參與的快閃跳舞影片。事實上，為了這份驚喜，後援會特地找來Anson Lo的御用排舞老師Pang Pang與Dee Sir為神徒「加操」排練半年《一所懸命》、《Mega Hit》及《Hey Hey OK!》的舞步，並以具代表性的地標──維港作為拍攝背景，後援會寄望屬於香港跳唱歌手Anson Lo將來會獲得更多來自世界各地的關注。 拍攝當日，有份參與的神徒都交出百分百的苦練成果，Anson Lo表示驚訝：「你哋幾時變晒舞王舞后？每次睇到呢啲佢哋生日祝福嘅影片，覺得世界都好大，佢哋透過網絡去支持我，冇辦法喺同一個城市之下近距離接觸，喺追隨我嘅路途上係有啲辛苦嘅。」

見足三日 幸福感滿滿 兩場《ANSON LO "KINGDOM" LIVE TOUR 2026 - MACAO》後，接連返港出席生日會，與神徒見足三日，Anson Lo在生日會後受訪，自言已叉滿電：「呢三日我都見到好多神徒啦，無論係Kingdom澳門站，跟住去到Encore，甚至臨尾出咗去場館同大家拜拜。到今日嘅後援會嘅生日會，呢三我嘅生命係百分百充斥住神徒，完全冇咗工作呢回事，就好似同神徒一齊Vacation；我可以拋開晒煩惱啦，喺呢三日純粹同神徒have fun。」Anson Lo又當神徒每一個眼神、微笑是對自己的祝福與愛。「好清楚feel到大家喺2026年都仲係咁支持我，同埋仲肯留低陪住我，所以呢三日係幸福感滿滿。」

盼實踐萬人dance challenge Anson Lo看到後援會籌備逾半年的「快閃跳舞」影片，驚喜之餘，更即時拿出手機拍下影片，又讚大家變成舞王舞后，原來他亦曾構思與神徒一個齊快閃跳舞。「好開心見到大家跳舞，相信入面有識得跳舞嘅神徒，亦都有完全唔識得跳舞嘅神徒，但大家都好願意為我佢出嘗試。知道後援會早在半年前已經籌備，無論籌備抑或神徒願意配合去配合，真係好感動！幾年前我有同花姐講過，想做一個萬人dance challenge，但最後因為工作檔期擱置咗，希望將來有機會可以實行。」