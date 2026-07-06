陳瑞輝Frankie 靠12兄弟圍爐撐過海量負評：MIRROR好似做乜都係錯

身為「終極I人」的Frankie坦言，起初幾年完全收起真我，難以真面目示人：「頭幾年對親鏡頭、做訪問、拍團綜，都唔係自己嚟，可能得兩三成，其餘都係我嘅緊張、謹慎。」他要透過不同工作、觀眾的支持，才能在這幾年間，點滴地建立信心。他笑言，MIRROR這隊「九展天團」之所以能撐住，全靠團內12個成員互勉對方，才能進化到現在能面對任何事情：「大家圍一團爐，放一放負，咁就好舒服㗎喇。慶幸有呢班兄弟喺度，過咗最難過嘅時間。」

樂做平凡巿民陳先生

Frankie早前音樂劇《小男人周記》飾演小男人梁寬，直言能夠成為小男人也一種是能力，「我本身就散發住（小男人）特質，我記得拍完《是日戀愛》MV返到屋企，我同經理人團隊講，我都係走唔出虐心角色呢條路㗎喇！但係好㗎！能令觀眾覺得你慘，其實係一種能力。」曾掙扎於個人定位的他，也十分滿意自己這個特色：「MIRROR 12個都好唔同，例如隊長好嚴肅好有霸氣，我又係咩呢？我而家搵到喇。」因性格內向而樂於平凡的「市民陳先生」，亦自爆平常的生活興趣，包括喜歡玩搖搖，最近更極力鑽研廚藝！ 「我想試吓煮嘢食，本身我係level 0，炒個飯都四圍都係！但我有鑽研氣炸鍋食譜嘅，試過用氣炸鍋，煮個漢堡畀我嘅室友食。我都幾享受煮畀人食，而人哋又好開心！」展露不為人知的一面。