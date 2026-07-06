王賢誌破產後疑移居加拿大重新出發 ：接受也是一種勇氣

現年55歲王賢誌（Vinci）出身大富之家，父親為王氏港建主席王忠桐，他本人曾效力TVB多年。去年他向高等法院申請破產，消息一度震撼娛樂圈。沉寂多時後，近日，他在社交網疑透露已移居加拿大，並以長文回顧這半年的心境轉折，坦言學會以勇氣接受變故，在大家陪伴下逐步重拾生活節奏。





闖過每一個關口 王賢誌在社交網貼出近照，並發表近半年的生活感言：「六月三十，是半年結的時候。這半年像一場驟雨，來時毫無預警，去時也由不得人挽留。太多事從未出現在劇本裡，真不知該從何說起，或許這就是日子教會我的：不是所有變化都能預先準備，不是每個關口都能從容做主。人來了又走，環境在換，風景在變，連自己也在不知不覺間長出新的模樣。後來才明白，接受也是一種勇氣，適應也是一種成長。」