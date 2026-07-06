《拾荒法師》韓國電影節全球首映 潔癖何超儀自爆要求乾淨垃圾道具

韓國富川國際奇幻電影節（Bucheon International Fantastic Film Festival）近日迎來一場華語電影
盛事。由852 Films出品、陳子聰監製，何超（Josie Ho）領銜主演，彭氏兄弟（彭順、彭發）執導
的超自然犯罪驚悚動作片《拾荒法師》（The Mage），在電影節舉行全球首映，吸引大批影迷蜂擁而至，超過300個座位的放映廳一早就座無虛席，氣氛熾熱。
揭開假垃圾真相
放映後掌聲雷動，大會設大師班，何超率團隊、影評人與觀眾交流，分享艱辛的拍攝點滴。她透露全在真實垃圾場拍攝，水車製造暴雨，地面滿是污水、碎石、玻璃和鐵釘。她與陳家樂、張文杰在泥濘中追逐對打，戲服下襬屢次絆腳，當場剪掉才能繼續。她反覆奔跑，浸透臭水，頭巾吸滿污水，回家臭味難除，猶有餘悸。何超笑言多場戲與垃圾為伍，家中堆滿垃圾山，向來潔癖的她，曾向導演請求用「乾淨」垃圾。導演彭發卻爆料，笑指一直騙她垃圾是假的，實則從街上撿來真垃圾，只是有消毒過，令全場大笑。
Iman表現有驚喜
大師班上，韓國媒體與影迷盛讚新人Iman，首登大銀幕表現自然流暢，而現實中他斯文有禮，與片中霸道剛強警官落差極大。何超說Iman接健身代言後勤健身、減重兼換髮型，連她重看電影都差點認不出。Iman衷心感謝何超與陳子聰讓他夢想成真，終於來到世界首映這一天，他這一生、甚至下一生都會永遠記得。他難忘首日在中環隧道被何超含符水噴臉，本以為只是彩排，沒料導演早已與何超串通，直接開機捕捉他措手不及的真實反應，完美呈現導演要的自然效果。
當晚慶功派對，獲終身成就獎的法國影后Isabelle Huppert驚喜現身。兩人前一晚頒獎禮已相談甚歡，Huppert特意前來敘舊，傾談整夜，氣氛融洽。多位韓國導演亦前來合影，熱切邀約兩位影后未來合作。何超與Huppert交換聯絡方式，積極探討合作可能。派對尾聲Huppert離去時，何超、陳子聰、Iman親自送別，留下溫馨難忘一夜。