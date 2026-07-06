鄭秀文7月三場啟德演唱會宣布延期 原定時間變「答謝會」

Sammi鄭秀文於7月10日至12日的《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站－香港啟德主場館》將延期舉行。主辦單位寰亞娛樂有限公司宣布，在演唱會搭建過程中，有重要部件出現故障，為演出安全及呈現完整的演唱會原有效果，經慎重考慮後，決定延期舉行《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站－香港啟德主場館》，並對受影響的人士深感抱歉。

延後日期將稍後公布

寰亞續指，主辦單位正積極籌劃演唱會延後日期及票務安排，在梳理細節後將盡快通知大家。已購票之觀眾，保留演唱會完整門票（連同票根），並密切留意主辦單位日後的公佈。屆時可選擇申請退款或保留觀賞延期演唱會之權利。針對本次演唱會延期，將於演唱會原定日期、時間及地點，特別舉辦約1.5小時的「答謝會」，已購票人士可免費入場。屆時，Sammi將親身與大家見面，以歌會友。