姚正菁預告復出由林寶玉做經理人 再見郭富城唔尷尬

郭富城初戀女友姚正菁今日到尖沙咀舉行記招，宣布跟新世界娛樂有限公司簽約，並邀請知名經理人林寶玉全權掌舵。林寶玉在訪問中透露姚正菁的復出大計，不但已經錄了幾首歌，其一首為國語歌，與此同時也會參與電影拍攝，她指姚正菁在內地有不錯的知名度，稍後也會進軍內地市場。問到她會否簽其他藝人，她表示現全副心機放在姚正菁，待日後才簽其他人。

女兒支持復出 姚正菁表示今次復出是機緣巧合，身邊的朋友給予不少鼓勵，加上有林寶玉全力支持，所以決定復出。她表示心情沒有特別緊張，女兒對她復出沒有任何意見，正如她也不干預她們發展一樣。她表示現在只需要專心工作，唱好歌，其餘交由公司、經理人處理其他事務。她坦言現在甚麼都想試，工作安排都是隨緣，但最想唱歌、拍短劇及直播帶貨都可以，笑言最愛看霸氣總裁、婆媳、小鮮肉系列短片。她直言自己有一段時間沒有香港娛樂圈，所以對新一輩的藝人不太認識，但她一直視姜大衛及苗僑偉是男神。