Sammi為啟德騷延期四度致歉 即改rundown補救「減低對觀眾嘅傷害」

鄭秀文（Sammi）原定本周五起，舉行一連三場《You & Mi鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站－香港啟德主場館》，她得悉演唱會要延期舉行，表示震驚，並對受影響的觀眾及歌迷深感抱歉，以及想出補救方案。 「 第一諗到啲歌迷點算? 」 Sammi說：「關於演唱會延期，我需要向觀眾和買咗飛嘅朋友親自交代。其實我比大家早一日知道。昨日中午，收到公司通知需要延期。當時我為演唱會做緊準備，如火如荼，整個團隊已經好ready。突然收到呢個通知，我有啲震驚，亦有失望，畢竟除咗我，仲有好多團隊、公司同事，付出咗好多心血，諗咗好多好開心、好興奮嘅內容。

臨開騷前收到呢個消息，當然唔好受，當下我係好失望，但第一諗到啲歌迷點算？買咗飛嘅觀眾點呢？好多歌迷特登飛嚟，訂機票、酒店，為咗睇Sammi演唱會，花時間、心機、金錢，嗰刻我心急如焚：『我應該點呢？歌迷點呢？買咗飛嘅觀眾點呢？』

「尊重及理解公司決定」 第二，我對於公司決定係理解，用咗好短嘅時間去消化呢個通知，作為公司要做呢個決定相當艱難，我理解，呢個決定亦相當審慎，將『安全』放大前提，係正確，對於公司決定我表示尊重。 「Sammi喺度就係最大嘅硬件」 然後觀眾點呢？所有觀眾都好ready嚟睇呢個演唱會，係咪要完全取消晒呢？既然個場地仍然喺度，最大嘅硬件：Sammi仲喺度，我仲有dancers、音樂、我嘅歌、仲有觀眾嘅時候，我可以諗啲方法令觀眾嘅傷害唔好咁大呢？無論時間、情感、金錢嘅傷害唔好咁大。我知無可能有完美方法，因為每一個觀眾花咗嘅心力、時間都唔同，點可以將傷害減到最低？所以同公司喺好短嘅時間商量，喺呢三場做『答謝會』，以歌會友，一個半小時。

不只是「交代」更是「誠意」 昨日收到通知立即同所有團隊，音樂、排舞師，造型師、台燈聲團隊，馬上開緊急會議。因為演唱會延後，先擺低。重新諗一個rundown、新嘅流程，好好做好呢件事，起碼同觀眾有個交代。呢個唔只係『交代』，仲係『誠意』。 當然大家都唔想發生呢件事，但無理由觀眾承擔，我能夠做嘅，既然我呢個硬件仲喺度，點都做到一件事出嚟，呢個係我唯一諗到。所以昨日密鑼緊鼓諗新rundown，亦會開好多會，因為時間好倉猝，手頭上看似又好似冇乜，點樣喺呢個狀態下，衍生一個起碼讓觀眾滿意嘅『答謝會』？其實都好高難度，我哋會盡力。點樣喺幾萬人嘅場館做呢件事？我只能帶信念，我好想俾觀眾知道我哋好盡力、好有誠意去承擔呢個責任。