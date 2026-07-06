中年好聲音3｜蕭偉倫觀塘開唱200粉絲力撐 憶患病母與譚詠麟淵源

頭暈盲唱逆轉奪 4 燈

Alan唱到《真情流露》時稱：「我是唱這首歌參加《中聲3》星馬海選，如果沒有這首我就不會認識到大家，所以這首歌特別有價值。」當唱完《不想獨自快樂》時，他指在《中聲3》60強PK賽時，當日由早上10時等到凌晨才錄影唱這曲，當時有點頭暈暈，不知怎樣去完成這首歌，「唱完第一個chorus後，一盞燈也沒有，我就閉上眼繼續唱，當最後一段唱完一開眼就有四盞燈，所以特別記得這個畫面。」

因譚校長改名獲正面回應

Alan之後送上譚詠麟的《最愛的你》，他說：「這首歌是香港觀眾首次認識我的歌曲，而我的英文名字亦是因譚校長而改，我有跟他說過『我的名字是因你而改』，校長看著說『有這樣的事。』」他稱唱完這首歌後，許文軒當時在後台訪問他，問他有甚麼想對患病的媽媽說：「當時我已經不停流淚，好記得這個畫面，唱這首歌想特別多謝今晚在場的許文軒。」