郭啟華為Sammi任經理人26年功成身退 過退休生活約黃耀明人山人海敍舊｜獨家

樂壇天后鄭秀文（Sammi）原定本周末展開的三場啟德主場館個唱宣告延期，她多年戰友郭啟華（Wallace）早前亦已低調辭去經理人一職，與Sammi合作26年終於功成身退。

今年60歲的郭啟華，自2000年開始擔任Sammi經理人，兩人廿年來合作無間，Wallace亦一直陪伴Sammi參與任何工作，又曾經歷不少風浪，直至Wallace前年因中風被送入ICU，慶幸當時大步欖過，雖然火速回復健康，並於去年初投入工作，繼續回到Sammi經理人之崗位，可是Wallace自感現時狀態已不及當年，最近決定提早「退休」，同時辭退了寰亞唱片顧問及鄭秀文經理人職務，結束26年的Sammi經理人身份。

食飽企街繼續吹水

其實，Sammi夥拍黃子華的賣座賀歲片《夜王》，在電影宣傳期間，Wallace一直沒有現身，而享受退休生活的Wallace，近期頻頻相約好友見面；日前，他偕蔡德才、黃耀明、何秀萍（何利利）等現身灣仔飯敘，眾人食飽後卻意猶未盡，繼續企街開心吹水。

郭啟華既是著名經理人，亦曾是音樂label「人山人海」創立人之一，他與黃耀明、蔡德才等在1999年成立「人山人海」，旗下歌手包括達明一派、盧凱彤、林二汶，至今已超過26年，幾位好拍檔感情不變，仍不時相約見面。Wallace在圈中擔任過不同範疇，早於1988年便加入商業電台，先後當過DJ、助理節目總監及創作總監，其後亦曾任新城電台節目總監、華星唱片及東亞唱片高層。