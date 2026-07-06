陳豪夫妻拒睇對方親熱戲 陳茵媺唔准囡囡30歲前拍拖？

Aimee大爆老公非常sweet，不用開工就會每朝為她沖定咖啡，但近日工作忙碌，大仔Aiden有樣學樣代爸爸沖啡，問到囝囝手勢如何時，Aimee忍不住大笑，原來Aiden首次沖咖啡，是看到媽咪教妹妹計數時非常苦惱，「大仔話我整杯咖啡俾你提吓神，我好開心，點知第一啖好甜呀，太多糖了。」當然她也不忍打擊兒子自信，鼓勵他下次減糖再沖。

Moses與張曦雯合作《俠醫》被封「Molly CP」，問Aimee可有呷醋時，她直言：「我自己都係演員，如果要限佢拍親熱戲，會演得好唔舒服，所以會唔睇。」但她就叫老公不用避忌，Moses補充指兩人有共識，若拍親熱戲會事先知會對方，但不想影響對方工作，又笑謂：「既然睇咗又會少少心酸，唔睇係最好。不過事前會申請許可證，但detail就唔會講，」Aimee亦笑住答：「我都唔想聽！」談到有傳Kelly與吳卓義拍拖，陳豪就表示不知情，叫大家問當事人。

陳豪將會拍飲食節目，他自言最拿手「炒大鑊」，反而大讚老婆擅長煮廣東菜，永無失手，Aimee強調：「我跟菜單，因為我好驚失手，買晒嘢失手就冇得食，但係冇失手唔代表好好味。」兩人又指兒子間中也有煮西多或早餐給父母吃。問到子女可有興趣加入娛樂圈，Aimee立即落閘，她指自己父親都要她大學畢業才能入行，故此也會效法父親做法。陳豪表示不反對子女多作表演，增廣見聞，練大個膽。問到對子女拍拖的的取態，是否要大學畢業？Aimee即驚呼：「咁細個拍拖，梗係唔得啦！我同個女講：等你30歲先啦！講笑啫！」陳豪指現在新一代專注事業，不急於拍拖。問到可擔心子女不拍拖，Aimee就淡定表示不擔心，但陳豪很大反應：「唔擔心就假，但係擔心都做唔到乜嘢，最緊要搞掂咗學業先。」Amiee亦大感贊同。